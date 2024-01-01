Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині
Сьогодні, 09:45
У ніч на 4 січня на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ знищили два ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ⚠️ ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині.
Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі росія вдарила по середмісті Харкова .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряних силах.
"У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ⚠️ ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині.
Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі росія вдарила по середмісті Харкова .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
США не мають грошей для нових пакетів допомоги Україні, − Кірбі
Сьогодні, 10:03
Четверо волинян повернулися з російського полону
Сьогодні, 09:54
Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині
Сьогодні, 09:45