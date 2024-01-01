Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині

Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині
У ніч на 4 січня на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ знищили два ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ⚠️ ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині.

Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі росія вдарила по середмісті Харкова .

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Теги: Росія, Україна, війна
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