Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині





Про це



"У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ⚠️ ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині.



Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вночі росія вдарила по середмісті Харкова .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 4 січня на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ знищили два ворожі безпілотники.Про це повідомили у Повітряних силах."У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ⚠️ ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині.Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківщині та Донеччині", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що вночі росія вдарила по середмісті Харкова .

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію