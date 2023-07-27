Нардепів не випускатимуть за кордон без спецінструктажу МЗС, – ЗМІ

Нардепів не випускатимуть за кордон без спецінструктажу МЗС, – ЗМІ
Від початку 2024 року нардепам змінено умови виїзду за кордон у відрядження. Тепер перед поїздкою обранці повинні отримати від МЗС тези для офіційних заяв та коментарів на міжнародній арені.

Про це пише Ліга.net.

"Заява народного депутата України про відрядження за кордон може не розглядатися, якщо до початку відрядження не отримавши офіційних роз'яснень Міністерства закордонних справ України щодо зовнішньополітичного курсу України або погоджені Міністерством закордонних справ України тези офіціальних заяв, коментарів народного депутата України щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин із питань, пов'язаних із темою відрядження за кордон", – йдеться у розпорядженні голови ВР Руслана Стефанчука.

Також заяву нардепа можуть не розглянути, якщо минулого разу він порушив строк перебування у відрядженні, самовільно змінивши країну, перебуваючи в інших країнах або не подав звіт після повернення.

Крім того, у документі зазначено перелік осіб, які мають погодити заяву нардепа на виїзд: це голова комітету Ради, до якого буде входити нардеп, голова фракції, голова депутатської групи, голова відповідної делегації Ради, а також перший заступник або заступник спікера парламенту.

Після погодження заява надсилається Стефанчуку.
Нардепів не випускатимуть за кордон без спецінструктажу МЗС, – ЗМІ
Нардепів не випускатимуть за кордон без спецінструктажу МЗС, – ЗМІ
Нардепів не випускатимуть за кордон без спецінструктажу МЗС, – ЗМІ

Документ датований 29 грудня 2023 року, а вступив в силу 1 січня 2024 року.

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Теги: нардепи, кордон
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