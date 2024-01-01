Захисники знищили близько 780 окупантів за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,



– танків ‒ 6002 (+12) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,



– артилерійських систем – 8574 (+28) од,



– РСЗВ - 947 (+2) од,



– засоби ППО ‒ 630 (+1) од,



– літаків – 329 (+0) од,



– гелікоптерів – 324 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),



– крилаті ракети ‒ 1785 (+2),



– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,



– підводні лодки - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,



– спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 362 280 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,– танків ‒ 6002 (+12) од,– бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,– артилерійських систем – 8574 (+28) од,– РСЗВ - 947 (+2) од,– засоби ППО ‒ 630 (+1) од,– літаків – 329 (+0) од,– гелікоптерів – 324 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),– крилаті ракети ‒ 1785 (+2),– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,– підводні лодки - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,– спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).

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