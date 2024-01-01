Захисники знищили близько 780 окупантів за добу
Сьогодні, 09:10
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 362 280 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,
– танків ‒ 6002 (+12) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,
– артилерійських систем – 8574 (+28) од,
– РСЗВ - 947 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 630 (+1) од,
– літаків – 329 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
– крилаті ракети ‒ 1785 (+2),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні лодки - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,
– спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,
– танків ‒ 6002 (+12) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,
– артилерійських систем – 8574 (+28) од,
– РСЗВ - 947 (+2) од,
– засоби ППО ‒ 630 (+1) од,
– літаків – 329 (+0) од,
– гелікоптерів – 324 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),
– крилаті ракети ‒ 1785 (+2),
– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
– підводні лодки - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,
– спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).
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