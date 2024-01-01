Захисники знищили близько 780 окупантів за добу

Захисники знищили близько 780 окупантів за добу
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 362 280 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 362280 (+780) осіб/особи,

– танків ‒ 6002 (+12) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11128 (+21) од,

– артилерійських систем – 8574 (+28) од,

– РСЗВ - 947 (+2) од,

– засоби ППО ‒ 630 (+1) од,

– літаків – 329 (+0) од,

– гелікоптерів – 324 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6753 (+5),

– крилаті ракети ‒ 1785 (+2),

– кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

– підводні лодки - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11423 (+32) од,

– спеціальна техніка ‒ 1304 (+6).

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Теги: Росія, Україна, війна
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