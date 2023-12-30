Курс валют у Луцьку на 4 січня

Курс валют у Луцьку на 4 січня
4 січня готівковий курс долара становить 38.62, продають його за 39.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.00, а продають за 42.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.40, а продають за 9.70.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрексімбанк» надав фінансування Луцькій міській раді спільно з ЄБРР та ЄІБ*
Сьогодні, 09:26
Захисники знищили близько 780 окупантів за добу
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 4 січня
Сьогодні, 09:00
Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:48
На Волині через коротке замикання загорілась господарська будівля
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 3 січня Курс валют у Луцьку на 3 січня
03 січень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 2 січня Курс валют у Луцьку на 2 січня
02 січень, 09:40
Курс валют у Луцьку на 30 грудня Курс валют у Луцьку на 30 грудня
30 грудень, 2023, 10:00
Курс валют у Луцьку на 29 грудня Курс валют у Луцьку на 29 грудня
29 грудень, 2023, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Тканина креп-костюмка та її особливості*
Сьогодні, 10:28
 0
На російському аеродромі згорів Су-34, – ЗМІ
Сьогодні, 10:26
 0
США не мають грошей для нових пакетів допомоги Україні, − Кірбі
Сьогодні, 10:03
 0
Четверо волинян повернулися з російського полону
Сьогодні, 09:54
 0
Два російські безпілотники вночі захисники знищили на Хмельниччині
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8