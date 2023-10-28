На Волині через коротке замикання загорілась господарська будівля





Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС Волині. Подія сталас вчора, 3 січня.



«О 15:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Оленіно Камінь-Каширського району горить господарська будівля. На місце виклику виїхали вогнеборці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширськ, де по прибуттю на гасіння подали 1 ручний ствол», – йдеться у повідомленні.



Пожежу ліквідували о 16:36, потерпілих немає.



Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині у селі Оленіно Камінь-Каширського району через коротке замикання електромережі загорілась господарська будівля.Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС Волині. Подія сталас вчора, 3 січня.«О 15:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Оленіно Камінь-Каширського району горить господарська будівля. На місце виклику виїхали вогнеборці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширськ, де по прибуттю на гасіння подали 1 ручний ствол», – йдеться у повідомленні.Пожежу ліквідували о 16:36, потерпілих немає.Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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