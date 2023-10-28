На Волині через коротке замикання загорілась господарська будівля

На Волині через коротке замикання загорілась господарська будівля
На Волині у селі Оленіно Камінь-Каширського району через коротке замикання електромережі загорілась господарська будівля.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС Волині. Подія сталас вчора, 3 січня.

«О 15:12 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Оленіно Камінь-Каширського району горить господарська будівля. На місце виклику виїхали вогнеборці 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширськ, де по прибуттю на гасіння подали 1 ручний ствол», – йдеться у повідомленні.

Пожежу ліквідували о 16:36, потерпілих немає.

Причина пожежі: коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, рятувальна операція, ДСНС
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