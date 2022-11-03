Як очистити організм після різдвяно-новорічних свят: дієві поради





Луцька дієтологиня Оксана Харчук розповіла



Детоксикація – це фізіологічний процес, завдяки якому наш організм позбавляється від продуктів обміну речовин. Основними «детоксикантом» організму є печінка, нирки, кишківник, легені, лімфатична система і шкіра.



«Ще 100 -150 років тому люди харчувалися виключно натуральною їжею, а умови навколишнього середовища були не такими поганими, як зараз. Організм не потребував очищення, оскільки токсичне навантаження на органи було невисоким.



В даний час, коли людина за рік з’їдає кілька кілограмів хімічних добавок, що застосовуються в харчовій промисловості, і щодня дихає забрудненим повітрям, питання детоксикації організму стає як ніколи актуальним», - зауважила Оксана Харчук.



За словами Оксани Харчук, після свят та частувань організм людини особливо потребує очищення та відновлення. Дієтологиня рекомендує спробувати варіанти детоксикації за допомогою звичних та доступних кожному продуктів харчування.

Ефективні натуральні засоби, які допоможуть за короткий час позбутися від отрут і токсинів



Яблуко з корицею



Візьміть одне яблуко середніх розмірів і розріжте на тонкі шматочки, після чого залийте 0,5 літри чистої води та додайте 1 чайну ложку кориці. Охолодіть настій і випийте протягом дня невеликими порціями. Яблуко у поєднанні з корицею сприяє очищенню травного тракту і нормалізує обмін речовин.



Чай з цитрусовими



За антиоксидантними та детоксикуючими властивостям цитрусові лідирують серед овочів і фруктів. Вживати їх можна сирими, однак для посиленого очисного ефекту рекомендуються приготувати чай за таким рецептом: 2 ст. л. листя зеленого чаю, 2 мандарини, 1 лимон, 1 апельсин, половина грейпфрута, 1 невеликий пучок м’яти. Всі інгредієнти потрібно нарізати на маленькі шматочки і залити 1 літром окропу. Пийте чай охолодженим.



Часник, петрушка і сік лимона



Візьміть 3-4 гілочки петрушки, 2 зубчики часнику і подрібніть все у блендері. Додайте в суміш по 1 столовій ложці води і лимонного соку, все ретельно перемішайте і долийте води до об’єму, рівного склянці.



Такий напій рекомендується вживати 2 рази на добу перед сніданком і вечерею протягом 3-х днів. Далі 3 дні слід пити такий же напій, але без часнику. Наступні 3 дні знову пити напій з часником. Таким чином, весь курс детоксикації становить 9 днів. Проте, такий напій протипоказаний хворим на гастрит та виразку шлунка і дванадцятипалої кишки.



Сік лимона, мед і імбир



Візьміть 2 ст. ложки лимонного соку, 200 мл теплої води і 1 чайну ложку меду. Все змішайте і пийте натщесерце, за 30 хвилин до прийому їжі. Для поліпшення очисного ефекту в напій можна додати щіпку імбиру. Крім детоксикуючого ефекту, такий напій зміцнює стінки судин і надає почуття бадьорості на весь день.



Суп-детокс



Позбутися від токсинів в організмі допоможе суп, приготований за таким рецептом: 1 солодкий перець, 4-5 черешка селери, чверть середнього качана капусти, 3-4 невеликі моркви, 4 помідори, 3 цибулини середніх розмірів, пучок петрушки і 1 зубчик часнику. Наріжте всі інгредієнти, залийте 1,5-1,7 л води і варіть на слабкому вогні протягом 40 хвилин. Такий суп рекомендується вживати по ½ тарілки за 10 хвилин перед кожним прийомом їжі протягом дня.



Імбирний напій



Візьміть невелику кількість кореня імбиру (3-5 см), очистіть від шкірки, наріжте на дрібні шматочки і залийте 1 літром гарячої води, поставте на вогонь і варіть протягом 10 хвилин на слабкому вогні. Отриманий відвар потрібно процідити і після охолодження додати в нього щіпку кориці і 3-4 столових ложок сиропу шипшини. Імбирний напій приймають по 100-150 мл за 30 хвилин до їди.



Фреш-мікс



Хорошим детоксикуючим засобом є коктейль з свіжих соків 1 лимона, 1 апельсина і 1 моркви. В отриманий мікс додайте 100 мл мінеральної води і випийте натщесерце за пів години до прийому їжі. Такий коктейль знімає ранкову втому, позбавляє організм від вільних радикалів, оскільки в ньому міститься велика кількість антиоксидантів.



Сік з буряка, яблук і селери



Змішайте свіжовичавлені соки з 1 буряка, 2 яблук і 3-4 стебел селери. Отриманий мікс слід вживати по 1 столовій ложці 2 рази на день (вранці та ввечері) за пів години до прийому їжі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після циклу різдвяно-новорічних свят та традиційних частувань організму людини вкрай необхідна детоксикація.Луцька дієтологинярозповіла ВСН , як за допомогою простих інгредієнтів позбавитися від шкідливих продуктів обміну речовин та налагодити самопочуття.Детоксикація – це фізіологічний процес, завдяки якому наш організм позбавляється від продуктів обміну речовин. Основними «детоксикантом» організму є печінка, нирки, кишківник, легені, лімфатична система і шкіра.«Ще 100 -150 років тому люди харчувалися виключно натуральною їжею, а умови навколишнього середовища були не такими поганими, як зараз. Організм не потребував очищення, оскільки токсичне навантаження на органи було невисоким.В даний час, коли людина за рік з’їдає кілька кілограмів хімічних добавок, що застосовуються в харчовій промисловості, і щодня дихає забрудненим повітрям, питання детоксикації організму стає як ніколи актуальним», - зауважила Оксана Харчук.За словами Оксани Харчук, після свят та частувань організм людини особливо потребує очищення та відновлення. Дієтологиня рекомендує спробувати варіанти детоксикації за допомогою звичних та доступних кожному продуктів харчування.Ефективні натуральні засоби, які допоможуть за короткий час позбутися від отрут і токсинівВізьміть одне яблуко середніх розмірів і розріжте на тонкі шматочки, після чого залийте 0,5 літри чистої води та додайте 1 чайну ложку кориці. Охолодіть настій і випийте протягом дня невеликими порціями. Яблуко у поєднанні з корицею сприяє очищенню травного тракту і нормалізує обмін речовин.За антиоксидантними та детоксикуючими властивостям цитрусові лідирують серед овочів і фруктів. Вживати їх можна сирими, однак для посиленого очисного ефекту рекомендуються приготувати чай за таким рецептом: 2 ст. л. листя зеленого чаю, 2 мандарини, 1 лимон, 1 апельсин, половина грейпфрута, 1 невеликий пучок м’яти. Всі інгредієнти потрібно нарізати на маленькі шматочки і залити 1 літром окропу. Пийте чай охолодженим.Візьміть 3-4 гілочки петрушки, 2 зубчики часнику і подрібніть все у блендері. Додайте в суміш по 1 столовій ложці води і лимонного соку, все ретельно перемішайте і долийте води до об’єму, рівного склянці.Такий напій рекомендується вживати 2 рази на добу перед сніданком і вечерею протягом 3-х днів. Далі 3 дні слід пити такий же напій, але без часнику. Наступні 3 дні знову пити напій з часником. Таким чином, весь курс детоксикації становить 9 днів. Проте, такий напій протипоказаний хворим на гастрит та виразку шлунка і дванадцятипалої кишки.Візьміть 2 ст. ложки лимонного соку, 200 мл теплої води і 1 чайну ложку меду. Все змішайте і пийте натщесерце, за 30 хвилин до прийому їжі. Для поліпшення очисного ефекту в напій можна додати щіпку імбиру. Крім детоксикуючого ефекту, такий напій зміцнює стінки судин і надає почуття бадьорості на весь день.Позбутися від токсинів в організмі допоможе суп, приготований за таким рецептом: 1 солодкий перець, 4-5 черешка селери, чверть середнього качана капусти, 3-4 невеликі моркви, 4 помідори, 3 цибулини середніх розмірів, пучок петрушки і 1 зубчик часнику. Наріжте всі інгредієнти, залийте 1,5-1,7 л води і варіть на слабкому вогні протягом 40 хвилин. Такий суп рекомендується вживати по ½ тарілки за 10 хвилин перед кожним прийомом їжі протягом дня.Візьміть невелику кількість кореня імбиру (3-5 см), очистіть від шкірки, наріжте на дрібні шматочки і залийте 1 літром гарячої води, поставте на вогонь і варіть протягом 10 хвилин на слабкому вогні. Отриманий відвар потрібно процідити і після охолодження додати в нього щіпку кориці і 3-4 столових ложок сиропу шипшини. Імбирний напій приймають по 100-150 мл за 30 хвилин до їди.Хорошим детоксикуючим засобом є коктейль з свіжих соків 1 лимона, 1 апельсина і 1 моркви. В отриманий мікс додайте 100 мл мінеральної води і випийте натщесерце за пів години до прийому їжі. Такий коктейль знімає ранкову втому, позбавляє організм від вільних радикалів, оскільки в ньому міститься велика кількість антиоксидантів.Змішайте свіжовичавлені соки з 1 буряка, 2 яблук і 3-4 стебел селери. Отриманий мікс слід вживати по 1 столовій ложці 2 рази на день (вранці та ввечері) за пів години до прийому їжі.

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