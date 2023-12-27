Покращені уроки «Захисту України»: скільки коштів отримає Волинь

Покращені уроки «Захисту України»: скільки коштів отримає Волинь
Для Волинської області у 2024 році виділять понад 83 мільйони гривень із держбюджету на якісне викладання трансформованого шкільного предмета "Захист України".

На вивчення цього предмета торік ввели більше годин та запровадили нові теми для вивчення, повідомили в облдержадміністрації.

Начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк розповіла, що кошти субвенції спрямують на підвищення кваліфікації вчителів навчального предмета, а також на придбання різних засобів навчання та комп'ютерів для навчальних кабінетів.

З її слів, закупити планують симуляції управління дронами, навчальні тири й макети, аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо, а також навчальні набори для роботи з електронікою, зв’язком і 3D-друком.

"Вже у лютому відбудеться розподіл субвенції між навчальними закладами області. Гроші можна буде використати впродовж 2024 року", — додала Наталія Матвіюк.

Навчальний предмет "Захист України" є обов’язковим для вивчення у 10 та 11 класах. 2022 року Міністерство освіти і науки внесло зміни до навчальної програми дітей у школах через повномасштабну війну. У змісті навчальної програми предмета "Захист України" посилено військово-патріотичну складову та доповнено теми розділів з вогневої підготовки, домедичної допомоги та цивільного захисту.

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Теги: уроки, фінансування
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