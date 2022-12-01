В Україні змінилися ціна на оформлення ID-картки та посвідки на проживання

В Україні з початку 2024 року змінилася вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства.Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України."Це пов'язано із тим, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив ціну на бланки окремих біометричних документів", — пояснили у відомстві.Так, відтепер вартість оформлення паспорта громадянина у формі ID-картки протягом 20 робочих днів становить 504 грн, протягом 10 робочих днів – 874 грн.При цьому вартість 626 грн запроваджується через шість місяців із дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.Перше оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки здійснюється безкоштовно.