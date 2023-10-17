На Волині мати загиблого військового, яка подарувала ікони храму МП, забрала їх після переходу парафії в ПЦУ

На Волині мати загиблого військового, яка подарувала ікони храму МП, забрала їх після переходу парафії в ПЦУ
У селі Залізниця Любешівської громади мати загиблого на війні військового забрала подаровану храму ікону після його переходу у ПЦУ.

Про це повідомили у сюжеті 12 каналу, передає ВСН.

Мати полеглого на війні з Росією військового і прихильниця московського патріархату винесла з церкви ікони. Образи вона колись пожертвувала храму УПЦ МП, а коли той перейшов у ПЦУ, подароване вирішила забрати.

Відео штовханини і бійки у храмі зняли 29 грудня. В цей день священник УПЦ МП мав передати громаді ПЦУ ключі від місцевого храму. Більш як пів року тому більшістю голосів вірян, церква Покрови Пресвятої Богородиці перейшла у лоно ПЦУ, утім прихильники московського патріархату змиритися з цим не можуть досі. Вони пробували зірвати богослужіння. А потім ще й увірвалися до вівтаря і накинулися на священника.

У коментарі 12 каналу священник ПЦУ Юрій Устимчук розповів, що виштовхати його із вівтаря намагалися священники московського патріархату. Під час цієї шарпанини з його рук, стверджує, з його рук вирвали і зламали хрест. За московськими батюшками на Юрія Устимучука накинулися і віряни, прихильники УПЦ МП. Вони кричали, шарпали і, за словами протоієрея, навіть били його. Якби поруч з храмом того дня не було поліції, бійка могла б завершитися куди гірше.

Попри сутички і бійки, ключі від храму прихильникам УПЦ МП громаді ПЦУ таки довелося віддати. А от майно передали не все. За словами священника Юрія Устимчука, із церкви зникли дві старовинні Євангелія. Одну книгу колишній священник церкви повернув, а доля другої поки невідома. Забрали прихильники і декілька ікон, зокрема, ті, що колись дарували чи жертвували на храм самі.Утім біди, за словами священника у цьому немає. Головне, що скандали і битви за церкву позаду і ключі у тих, кому належать по праву. вже найближчої неділі у церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбудеться перше богослужіння у лоні ПЦУ.

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Теги: ПЦУ, МП, перехід у ПЦУ
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