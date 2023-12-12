Фільм режисера з Волині став найпопулярнішою стрічкою серед українців на Netflix

Фільм режисера з Волині став найпопулярнішою стрічкою серед українців на Netflix
У новорічну ніч українці на Netflix найбільше дивилися стрічку режисера з Волині Олеся Саніна «Довбуш». Вона не тільки №1 на сьогодні, а й найбільш уподобана українська робота на платформі.

Про це пише Суспільне Культура.

Пригодницько-історичний екшн «Довбуш» заснований на реальних історичних подіях початку XVIII століття. Сюжет розгортається навколо повстання опришків проти польської шляхти.

На Netflix стрічка з'явилася 29 грудня.

Прем'єра стрічки відбулася 24 серпня в Україні, окрім того, понад 20 країн купили права на її показ. А всього за чотири тижні показів фільм став найкасовішою ігровою стрічкою 2023 року в українському кінопрокаті. А після тринадцятого вікенду вона зібрала у прокаті 67 794 722 гривень та 480 351 проданий квиток.

Зйомки фільму розпочалися у 2018 році. Для нього спеціально побудували або відновили понад 20 локацій, а у наймасштабніших сценах брали участь 500 людей. Бюджет фільму становить 120 мільйонів гривень, з них 65 мільйонів виділили з держбюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Довбуш, Netflix
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Фільм режисера з Волині став найпопулярнішою стрічкою серед українців на Netflix
03 січень, 23:42
Волинський школяр передав волонтерам 1500 гривень, які зібрав посіванням
03 січень, 23:12
В «Укренерго» попередили про зростання споживання світла: закликали заощаджувати
03 січень, 22:48
За добу через заблокований «Ягодин-Дорогуськ» виїхала лише одна вантажівка з експортом
03 січень, 22:18
Схожі новини
Касові збори фільму уродженця Волині побили новий рекорд Касові збори фільму уродженця Волині побили новий рекорд
12 грудень, 2023, 06:33
Фільм уродженця Волині побив рекорди за бюджетом, популярністю та касовими зборами за останні 30 років Фільм уродженця Волині побив рекорди за бюджетом, популярністю та касовими зборами за останні 30 років
14 листопад, 2023, 06:31
Серіал про перші дні війни у Києві покажуть на Netflix Серіал про перші дні війни у Києві покажуть на Netflix
12 жовтень, 2023, 04:47
Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм Стрічка режисера з Волині Олеся Саніна – найкасовіший український ігровий фільм
25 вересень, 2023, 22:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Фільм режисера з Волині став найпопулярнішою стрічкою серед українців на Netflix
03 січень, 23:42
 0
Волинський школяр передав волонтерам 1500 гривень, які зібрав посіванням
03 січень, 23:12
 0
В «Укренерго» попередили про зростання споживання світла: закликали заощаджувати
03 січень, 22:48
 0
За добу через заблокований «Ягодин-Дорогуськ» виїхала лише одна вантажівка з експортом
03 січень, 22:18
 0
Медіа
відео
1/8