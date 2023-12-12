Фільм режисера з Волині став найпопулярнішою стрічкою серед українців на Netflix





Про це пише



Пригодницько-історичний екшн «Довбуш» заснований на реальних історичних подіях початку XVIII століття. Сюжет розгортається навколо повстання опришків проти польської шляхти.



На Netflix стрічка з'явилася 29 грудня.



Прем'єра стрічки відбулася 24 серпня в Україні, окрім того, понад 20 країн купили права на її показ. А всього за чотири тижні показів фільм став найкасовішою ігровою стрічкою 2023 року в українському кінопрокаті. А після тринадцятого вікенду вона зібрала у прокаті 67 794 722 гривень та 480 351 проданий квиток.



Зйомки фільму розпочалися у 2018 році. Для нього спеціально побудували або відновили понад 20 локацій, а у наймасштабніших сценах брали участь 500 людей. Бюджет фільму становить 120 мільйонів гривень, з них 65 мільйонів виділили з держбюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новорічну ніч українці на Netflix найбільше дивилися стрічку режисера з Волині Олеся Саніна «Довбуш». Вона не тільки №1 на сьогодні, а й найбільш уподобана українська робота на платформі.Про це пише Суспільне Культура Пригодницько-історичний екшн «Довбуш» заснований на реальних історичних подіях початку XVIII століття. Сюжет розгортається навколо повстання опришків проти польської шляхти.На Netflix стрічка з'явилася 29 грудня.Прем'єра стрічки відбулася 24 серпня в Україні, окрім того, понад 20 країн купили права на її показ. А всього за чотири тижні показів фільм став найкасовішою ігровою стрічкою 2023 року в українському кінопрокаті. А після тринадцятого вікенду вона зібрала у прокаті 67 794 722 гривень та 480 351 проданий квиток.Зйомки фільму розпочалися у 2018 році. Для нього спеціально побудували або відновили понад 20 локацій, а у наймасштабніших сценах брали участь 500 людей. Бюджет фільму становить 120 мільйонів гривень, з них 65 мільйонів виділили з держбюджету.

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