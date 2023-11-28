В «Укренерго» попередили про зростання споживання світла: закликали заощаджувати

На тлі початку робочого тижня, відновлення ділової активності після свят і похолодання в Україні зафіксували зростання споживання електроенергії.Про це повідомили в "Укренерго"."Сьогодні ранковий максимум споживання о 10:40 був на 8% більшим за відповідний показник вчора 2 січня", — мовиться у повідомленні.Як пояснили фахівці, таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень.Для того, щоб допомогти системі працювати в складних умовах енергетики закликали дотримуватися правил раціонального використання електроприладів упродовж дня:вимкнути "зайве" світло в приміщеннях;не вмикати вдома одразу кілька потужних приладів (наприклад, бойлер, пральну машину та праску). На роботі, в обідню перерву, не вмикати разом чайник та мікрохвильову піч;вимкнути кондиціонери та обігрівачі, якщо температура повітря в приміщенні комфортна;витягнути зарядні пристрої з розеток, якщо зарядили ґаджети.