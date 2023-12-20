Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів
Сьогодні, 21:44
Волиняни на Новий рік назбирали повні кошики грибів.
Результатами «тихого» полювання вони поділилися у Фейсбук-спільноті Грибники Волині, пише Район Житття.
Так, користувачка Ірина Цехончук 29 грудня минулого року знайшла у лісах під Ковелем лисички.
Олена Демедюк 31 грудня назбирала два пакети грибів у Ковельському районі, в районі Згоранських озер.
Ангеліна Ульгурська – три пакети у Кошарах Ковельського району.
А ось улов Анатолія Хоміча з Любешева, теж 31 грудня:
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Результатами «тихого» полювання вони поділилися у Фейсбук-спільноті Грибники Волині, пише Район Житття.
Так, користувачка Ірина Цехончук 29 грудня минулого року знайшла у лісах під Ковелем лисички.
Олена Демедюк 31 грудня назбирала два пакети грибів у Ковельському районі, в районі Згоранських озер.
Ангеліна Ульгурська – три пакети у Кошарах Ковельського району.
А ось улов Анатолія Хоміча з Любешева, теж 31 грудня:
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