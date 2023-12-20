Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів

Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів
Волиняни на Новий рік назбирали повні кошики грибів.

Результатами «тихого» полювання вони поділилися у Фейсбук-спільноті Грибники Волині, пише Район Житття.

Так, користувачка Ірина Цехончук 29 грудня минулого року знайшла у лісах під Ковелем лисички.
Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів


Олена Демедюк 31 грудня назбирала два пакети грибів у Ковельському районі, в районі Згоранських озер.
Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів


Ангеліна Ульгурська – три пакети у Кошарах Ковельського району.
Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів

А ось улов Анатолія Хоміча з Любешева, теж 31 грудня:

Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів

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Теги: гриби, грудень
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