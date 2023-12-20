Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів





Результатами «тихого» полювання вони поділилися у Фейсбук-спільноті Грибники Волині, пише



Так, користувачка Ірина Цехончук 29 грудня минулого року знайшла у лісах під Ковелем лисички.





Олена Демедюк 31 грудня назбирала два пакети грибів у Ковельському районі, в районі Згоранських озер.





Ангеліна Ульгурська – три пакети у Кошарах Ковельського району.



А ось улов Анатолія Хоміча з Любешева, теж 31 грудня:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волиняни на Новий рік назбирали повні кошики грибів.Результатами «тихого» полювання вони поділилися у Фейсбук-спільноті Грибники Волині, пише Район Житття. Так, користувачка29 грудня минулого року знайшла у лісах під Ковелем лисички.31 грудня назбирала два пакети грибів у Ковельському районі, в районі Згоранських озер.– три пакети у Кошарах Ковельського району.А ось уловз Любешева, теж 31 грудня:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію