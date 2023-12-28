Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком
У Рожищенській громаді Луцького району поховали Героя Олега Патіюка, який загинув на Донеччині.

Героя провели в останню путь у середу, 3 січня. Про це повідомили у Рожищенській громаді.

Людина щирої душі та великого серця, завжди усміхнений, добродушний, готовий допомогти кожному, відмінний спеціаліст та професіонал своєї справи. Таким знали свого колегу - головного спеціаліста відділу земельних відносин Олега Святославовича Патіюка працівники Рожищенської міської ради. Таким він назавжди залишиться у їхній пам'яті.

28 грудня в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області Олег Патіюк загинув під час виконання бойового завдання внаслідок артилерійського обстрілу.

3 січня воїн 128-ої бригади Олег Патіюк на щиті повернувся у рідне село Кременець Копачівської територіальної громади. Навіть небо сумувало за втраченим життям, а траурна процесія вражала своїм велелюддям.

На колінах зустрічає свого захисника старенька ненька, війна забрала у неї найдорожче - рідну дитину. У невимовному горі дружина, діти, уся родина.

Останні хвилини Героя у рідному домі, який він плекав своїми дбайливими руками.

Після короткої молитви траурна процесія вирушає до місцевого храму, де відбувся чин відспівування загиблого захисника України.

Війна поставила на коліна ще одну матір, ще одну згорьовану родину. На коліна перед жертовністю щирого сина України, найріднішої людини, воїна. Але не на коліна перед агресією загарбника. Бо українці - незламні.

«Вічна пам'ять!» - лунають у храмі слова церковного піснеспіву, а розум відмовляється вірити у невідворотність такої важкої втрати.

Після спільної молитви домовину з тілом Героя Олега Патіюка провадять до місця вічного спочинку.

Останнє прощання і під звуки Державного Гімну та постріли військових рідна земля приймає тіло Героя. А жовто-синій стяг, яким була оповита домовина загиблого захисника України Олега Патіюка, військові передають дружині Героя Світлані як символ вільної та незалежної держави, за яку так мужньо боровся воїн уже Небесного легіону.
Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком

Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком


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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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