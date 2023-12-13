Волинянина Дмитра Осового звільнили з російського полону

Із російського полону повернувся військовослужбовець, житель села СмолигівПро це повідомила Торчинська громада."Дякуємо, Божечко, за різдвяно-новорічне диво! Стало відомо, що з полону звільнили військовослужбовця, жителя села Смолигів Осового Дмитра Миколайовича", - йдеться у повідомленні.За інформацією Торчинської громади, Дмитро - учасник АТО, з перших днів пішов на війну. Під час виконання бойових завдань потрапив у полон."І саме у ці дні відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок. Серед звільнених - наш Дмитро Осовий ( 118 у списку звільнених військовополонених)", - підсумували у громаді.