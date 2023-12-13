Волинянина Дмитра Осового звільнили з російського полону

Волинянина Дмитра Осового звільнили з російського полону
Із російського полону повернувся військовослужбовець, житель села Смолигів Дмитро Осовий.

Про це повідомила Торчинська громада.

"Дякуємо, Божечко, за різдвяно-новорічне диво! Стало відомо, що з полону звільнили військовослужбовця, жителя села Смолигів Осового Дмитра Миколайовича", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Торчинської громади, Дмитро - учасник АТО, з перших днів пішов на війну. Під час виконання бойових завдань потрапив у полон.

"І саме у ці дні відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими: звільнено 230 українців та українок. Серед звільнених - наш Дмитро Осовий ( 118 у списку звільнених військовополонених)", - підсумували у громаді.
Волинянина Дмитра Осового звільнили з російського полону


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: звільнення з полону, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів
Сьогодні, 21:44
Волинянина Дмитра Осового звільнили з російського полону
Сьогодні, 21:14
Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком
Сьогодні, 20:47
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олексій Левковський
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України П’ятьох волинян нагородили відзнаками Верховної Ради України
13 грудень, 2023, 11:37
Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником Грав на весіллях, а зараз воює з росіянами: музикант з Волині став прикордонником
12 грудень, 2023, 08:25
Пропонували додатковий заробіток: шахраї виманили у волинян понад 80 тисяч гривень Пропонували додатковий заробіток: шахраї виманили у волинян понад 80 тисяч гривень
24 листопад, 2023, 12:16
Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій Проникли у будинок та побили господаря: двох волинян судили за розбій
07 листопад, 2023, 12:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів
Сьогодні, 21:44
 0
Волинянина Дмитра Осового звільнили з російського полону
Сьогодні, 21:14
 0
Скорботний день: на Волині попрощалися із воїном Олегом Патіюком
Сьогодні, 20:47
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олексій Левковський
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8