За добу через заблокований «Ягодин-Дорогуськ» виїхала лише одна вантажівка з експортом

За добу через заблокований «Ягодин-Дорогуськ» виїхала лише одна вантажівка з експортом
За добу 2 січня через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ", де з 18 грудня польські перевізники поновили страйк, з України виїхала лише одна вантажівка з експортом.

На перетин кордону з польського боку чекають орієнтовно пів тисячі ваговозів, розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

"Знаючи, що Ягодин досі заблоковано, водії більше не займають чергу і їдуть на інші пункти пропуску, ті ж "Шегині-Медика", — зазначила речниця.

Зі слів Валентини Черниш, за добу на в'їзд в Україну митники оформили 79 вантажівок. В електронній черзі наразі зареєстровано 441 ваговоз.

Що передувало повторній блокаді ПП "Ягодин-Дорогуськ"

11 грудня польські протестувальники розблокували пункт пропуску на вимогу міського голови Дорогуськ Войцеха Сави. Того ж дня учасники акції протесту звернулися до суду.

Ще за кілька днів — надіслали у гміну Дорогуськ заявку на повторне блокування "Ягодин-Дорогуськ". Місце влада відмовила протестувальника.

15 грудня Окружний суд Любліна скасував рішення міського голови Дорогуськ про заборону зборів, та дозволив організаторам поновити акцію протесту на кордоні. Про це повідомило "Radio Lublin".

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська — Хребене".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 18 грудня пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" знову заблоковано. За даними протестувальників, їхній страйк триватиме до 8 березня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: блокування кордону, перевізники, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський школяр передав волонтерам 1500 гривень, які зібрав посіванням
Сьогодні, 23:12
В «Укренерго» попередили про зростання споживання світла: закликали заощаджувати
Сьогодні, 22:48
За добу через заблокований «Ягодин-Дорогуськ» виїхала лише одна вантажівка з експортом
Сьогодні, 22:18
Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів
Сьогодні, 21:44
Волинянина Дмитра Осового звільнили з російського полону
Сьогодні, 21:14
Схожі новини
У Дорогуську протестувальники пропускатимуть менше вантажівок, – ЗМІ У Дорогуську протестувальники пропускатимуть менше вантажівок, – ЗМІ
26 грудень, 2023, 13:45
На кордоні України та Польщі заблоковані чотири напрямки руху На кордоні України та Польщі заблоковані чотири напрямки руху
23 грудень, 2023, 15:16
У чергах на кордоні з Польщею – близько 3900 вантажівок У чергах на кордоні з Польщею – близько 3900 вантажівок
22 грудень, 2023, 12:40
«Якщо потрібно, ми будемо на кордоні до 8 березня», – польські перевізники знову протестують у Дорогуську «Якщо потрібно, ми будемо на кордоні до 8 березня», – польські перевізники знову протестують у Дорогуську
18 грудень, 2023, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фільм режисера з Волині став найпопулярнішою стрічкою серед українців на Netflix
Сьогодні, 23:42
 0
Волинський школяр передав волонтерам 1500 гривень, які зібрав посіванням
Сьогодні, 23:12
 0
В «Укренерго» попередили про зростання споживання світла: закликали заощаджувати
Сьогодні, 22:48
 0
За добу через заблокований «Ягодин-Дорогуськ» виїхала лише одна вантажівка з експортом
Сьогодні, 22:18
 0
Волинські грибники на Новий рік назбирали повні кошики грибів
Сьогодні, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8