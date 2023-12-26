За добу через заблокований «Ягодин-Дорогуськ» виїхала лише одна вантажівка з експортом





На перетин кордону з польського боку чекають орієнтовно пів тисячі ваговозів, розповіла Валентина Черниш.



"Знаючи, що Ягодин досі заблоковано, водії більше не займають чергу і їдуть на інші пункти пропуску, ті ж "Шегині-Медика", — зазначила речниця.



Зі слів Валентини Черниш, за добу на в'їзд в Україну митники оформили 79 вантажівок. В електронній черзі наразі зареєстровано 441 ваговоз.



Що передувало повторній блокаді ПП "Ягодин-Дорогуськ"



11 грудня польські протестувальники розблокували пункт пропуску на вимогу міського голови Дорогуськ Войцеха Сави. Того ж дня учасники акції протесту звернулися до суду.



Ще за кілька днів — надіслали у гміну Дорогуськ заявку на повторне блокування "Ягодин-Дорогуськ". Місце влада відмовила протестувальника.



15 грудня Окружний суд Любліна скасував рішення міського голови Дорогуськ про заборону зборів, та дозволив організаторам поновити акцію протесту на кордоні. Про це повідомило "Radio Lublin".



Що відомо про страйк польських перевізників



6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська — Хребене".



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".



В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.



З 18 грудня пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" знову заблоковано. За даними протестувальників, їхній страйк триватиме до 8 березня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За добу 2 січня через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ", де з 18 грудня польські перевізники поновили страйк, з України виїхала лише одна вантажівка з експортом.На перетин кордону з польського боку чекають орієнтовно пів тисячі ваговозів, розповіла Суспільному речниця Волинської митниці"Знаючи, що Ягодин досі заблоковано, водії більше не займають чергу і їдуть на інші пункти пропуску, ті ж "Шегині-Медика", — зазначила речниця.Зі слів Валентини Черниш, за добу на в'їзд в Україну митники оформили 79 вантажівок. В електронній черзі наразі зареєстровано 441 ваговоз.11 грудня польські протестувальники розблокували пункт пропуску на вимогу міського голови Дорогуськ Войцеха Сави. Того ж дня учасники акції протесту звернулися до суду.Ще за кілька днів — надіслали у гміну Дорогуськ заявку на повторне блокування "Ягодин-Дорогуськ". Місце влада відмовила протестувальника.15 грудня Окружний суд Любліна скасував рішення міського голови Дорогуськ про заборону зборів, та дозволив організаторам поновити акцію протесту на кордоні. Про це повідомило "Radio Lublin".6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська — Хребене".Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".В обід, 11 грудня польські перевізники припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки. Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.З 18 грудня пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" знову заблоковано. За даними протестувальників, їхній страйк триватиме до 8 березня 2024 року.

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