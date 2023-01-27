Волинський школяр передав волонтерам 1500 гривень, які зібрав посіванням

Волинський школяр передав волонтерам 1500 гривень, які зібрав посіванням
Богдан Присяжнюк з Рожища у перший день нового року, на свято Василя, вирушив посівати та вітати зі святом жителів краю. Посіванням хлопець зібрав 1500 гривень.

Ці гроші школяр передав рожищенським волонтерам. Про це 3 січня повідомили у громадській організації «Самооборона» міста Рожище, передає Район.Рожище.

Хлопцеві подякували за патріотизм та допомогу.

«Цей хлопчик напосівав 1500 гривень! І замість того, щоб витратити їх на іграшки або солодощі, Богдан вирішив підтримати наших захисників, передавши всі гроші для потреб ЗСУ. Його щирість та велике серце нагадують нам, що наші діти – це не просто наша майбутня зміна, це наша надія і наша сила. Дякуємо тобі, друже, за твою величезну допомогу та велике серце!» – звернулися волонтери.

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Теги: діти, волонтери, гроші
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