Волинський школяр передав волонтерам 1500 гривень, які зібрав посіванням

Богдан Присяжнюк з Рожища у перший день нового року, на свято Василя, вирушив посівати та вітати зі святом жителів краю. Посіванням хлопець зібрав 1500 гривень.



Ці гроші школяр передав рожищенським волонтерам. Про це 3 січня повідомили у громадській організації «Самооборона» міста Рожище, передає



Хлопцеві подякували за патріотизм та допомогу.



«Цей хлопчик напосівав 1500 гривень! І замість того, щоб витратити їх на іграшки або солодощі, Богдан вирішив підтримати наших захисників, передавши всі гроші для потреб ЗСУ. Його щирість та велике серце нагадують нам, що наші діти – це не просто наша майбутня зміна, це наша надія і наша сила. Дякуємо тобі, друже, за твою величезну допомогу та велике серце!» – звернулися волонтери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Рожища у перший день нового року, на свято Василя, вирушив посівати та вітати зі святом жителів краю. Посіванням хлопець зібрав 1500 гривень.Ці гроші школяр передав рожищенським волонтерам. Про це 3 січня повідомили у громадській організації «Самооборона» міста Рожище, передає Район.Рожище Хлопцеві подякували за патріотизм та допомогу.«Цей хлопчик напосівав 1500 гривень! І замість того, щоб витратити їх на іграшки або солодощі, Богдан вирішив підтримати наших захисників, передавши всі гроші для потреб ЗСУ. Його щирість та велике серце нагадують нам, що наші діти – це не просто наша майбутня зміна, це наша надія і наша сила. Дякуємо тобі, друже, за твою величезну допомогу та велике серце!» – звернулися волонтери.

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