На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олексій Левковський
Сьогодні, 20:15
Знову надійшла трагічна звістка у Копачівську громаду – загинув воїн із села Копачівка Луцького району Левковський Олексій Петрович (10.08.1992 р.н).
Про це повідомили у Копачівській громаді.
Солдат Олексій Левковський загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
У громаді з 3 січня оголошено п’ятиденну жалобу.
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Про це повідомили у Копачівській громаді.
Солдат Олексій Левковський загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
У громаді з 3 січня оголошено п’ятиденну жалобу.
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