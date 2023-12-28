На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олексій Левковський

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олексій Левковський
Знову надійшла трагічна звістка у Копачівську громаду – загинув воїн із села Копачівка Луцького району Левковський Олексій Петрович (10.08.1992 р.н).

Про це повідомили у Копачівській громаді.

Солдат Олексій Левковський загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.

У громаді з 3 січня оголошено п’ятиденну жалобу.

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Теги: Смерть Героя, війна з росією, загинув воїн
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