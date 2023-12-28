На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олексій Левковський

Левковський Олексій Петрович (10.08.1992 р.н).



Про це повідомили у Копачівській громаді.



Солдат Олексій Левковський загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.



У громаді з 3 січня оголошено п’ятиденну жалобу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову надійшла трагічна звістка у Копачівську громаду – загинув воїн із села Копачівка Луцького району(10.08.1992 р.н).Про це повідомили у Копачівській громаді.Солдат Олексій Левковський загинув 30 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.У громаді з 3 січня оголошено п’ятиденну жалобу.

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