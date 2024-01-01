Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.

В області – хмарно. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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