Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.
В області – хмарно. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 5-7° тепла.
В області – хмарно. Вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.
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