Очільник російської катівні потрапив в Україні до в’язниці

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав очільник російської катівні «Ізоляція».Про це в телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав– ексочільник незаконної в’язниці «Ізоляція», яку російські окупанти створили у тимчасово окупованому Донецьку.За даними слідства, зловмисник організовував та особисто брав участь у численних вбивствах іна сході нашої держави.Серед потерпілих – місцеві учасники руху опору російським загарбникам.Контррозвідники СБУ затримали фігуранта на початку листопада 2021 року у результаті спецоперації у Києві, де він переховувався від правосуддя в орендованих квартирах.За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією всього майна.Як встановило розслідування, зловмисник мав позивний «Палич». З жовтня 2014 року до лютого 2018 року він організував незаконне ув’язнення понад 20 потерпілих.Перед цим людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань представники окупаційного «мдб», яке координує російська фсб.У застінках ув’язнених піддавали жорстоким тортурам, у тому числі імітували розстріли, застосовували струм, а також тривалий час утримували без їжі та води.На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав Куликовського винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:•⁠ ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);•⁠ ⁠ч. 1 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);•⁠ ⁠ч. 1 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора України.