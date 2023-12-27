Очільник російської катівні потрапив в Україні до в’язниці

Очільник російської катівні потрапив в Україні до в’язниці
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав очільник російської катівні «Ізоляція».

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав Денис Куликовський – ексочільник незаконної в’язниці «Ізоляція», яку російські окупанти створили у тимчасово окупованому Донецьку.

За даними слідства, зловмисник організовував та особисто брав участь у численних вбивствах і катуваннях викрадених українців на сході нашої держави.

Серед потерпілих – місцеві учасники руху опору російським загарбникам.

Контррозвідники СБУ затримали фігуранта на початку листопада 2021 року у результаті спецоперації у Києві, де він переховувався від правосуддя в орендованих квартирах.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Як встановило розслідування, зловмисник мав позивний «Палич». З жовтня 2014 року до лютого 2018 року він організував незаконне ув’язнення понад 20 потерпілих.

Перед цим людей викрадали прямо посеред вулиці або з власних помешкань представники окупаційного «мдб», яке координує російська фсб.

У застінках ув’язнених піддавали жорстоким тортурам, у тому числі імітували розстріли, застосовували струм, а також тривалий час утримували без їжі та води.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав Куликовського винним за декількома статтями Кримінального кодексу України:

•⁠ ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
•⁠ ⁠ч. 1 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
•⁠ ⁠ч. 1 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора України.

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Теги: суд, вирок
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