На Волині роздавали в оренду прикордонну смугу з Білоруссю

За втручання прокуратури на Волині в державну власність повернуто землі оборони вартістю понад 61 мільйон гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Прокуратура вживає заходів задляземель оборони – прикордонної смуги уздовж українсько-білоруського кордону.Господарський суд Волинської області задоволив позов Камінь-Каширської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної військової адміністрації до Любешівської селищної ради та суб’єкта господарювання, визнав недійсними і скасував рішення органу місцевого самоврядування та договори оренди, скасував державну реєстрацію 27 земельних ділянок, що належать до земель оборони, вартістю понад 61 млн грн, та повернув їх до земель державної власності.Прокурори в суді довели, що земельні ділянки, розташовані між кордоном та лінією прикордонних інженерних споруджень, надані селищною радою в оренду приватному підприємству для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, мають перебувати лише в державній власності і використовуватися тільки як землі оборони.