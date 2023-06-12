Четверо волинян повернулися з російського полону





Про це Юрій Погуляйко.



"Дмитро Осовий із села Смолигів Луцького району. Був учасником АТО, а з перших днів пішов на війну. Потрапив у полон на Луганщині.



Ілля Музика – прикордонник-кінолог з Нововолинська. Потрапив у полон 12 квітня 2022 року із заводу Ілліча (м.Маріуполь).



Також звільнили двох волинян, які вважалися безвісти зниклими – Сергій Зінчук та Руслан Фелещук. Обоє зникли в Запорізькій області. Сергій Зінчук з - Колківської громади, а Руслан Фелещук - з Колодяжненської.



Загалом цього разу з полону повернулося 230 наших людей. Серед звільнених представників ЗСУ – 130 (з них ТрО –14, ВМС –14), НГУ – 55, ДПСУ – 38, НПУ – 1. Окрім того, звільнено 6 цивільних", - йдеться в повідомленні.



182 з 230 звільнених мали статус військовополоненого, а 48 вважали зниклими безвісти. Для сімей останніх свято буде подвійним, так як рідні навіть не знали чи їх близький живий.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Четверо наших волинян вчора, 3 січня, повернулися з російського полону.Про це повідомив голова Волинської ОВА. Був учасником АТО, а з перших днів пішов на війну. Потрапив у полон на Луганщині.. Потрапив у полон 12 квітня 2022 року із заводу Ілліча (м.Маріуполь).Також звільнили двох волинян, які вважалися безвісти зниклими –та. Обоє зникли в Запорізькій області. Сергій Зінчук з - Колківської громади, а Руслан Фелещук - з Колодяжненської.Загалом цього разу з полону повернулося 230 наших людей. Серед звільнених представників ЗСУ – 130 (з них ТрО –14, ВМС –14), НГУ – 55, ДПСУ – 38, НПУ – 1. Окрім того, звільнено 6 цивільних", - йдеться в повідомленні.182 з 230 звільнених мали статус військовополоненого, а 48 вважали зниклими безвісти. Для сімей останніх свято буде подвійним, так як рідні навіть не знали чи їх близький живий.

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