Четверо волинян повернулися з російського полону

Четверо волинян повернулися з російського полону
Четверо наших волинян вчора, 3 січня, повернулися з російського полону.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Дмитро Осовий із села Смолигів Луцького району. Був учасником АТО, а з перших днів пішов на війну. Потрапив у полон на Луганщині.

Ілля Музика – прикордонник-кінолог з Нововолинська. Потрапив у полон 12 квітня 2022 року із заводу Ілліча (м.Маріуполь).

Також звільнили двох волинян, які вважалися безвісти зниклими – Сергій Зінчук та Руслан Фелещук. Обоє зникли в Запорізькій області. Сергій Зінчук з - Колківської громади, а Руслан Фелещук - з Колодяжненської.

Загалом цього разу з полону повернулося 230 наших людей. Серед звільнених представників ЗСУ – 130 (з них ТрО –14, ВМС –14), НГУ – 55, ДПСУ – 38, НПУ – 1. Окрім того, звільнено 6 цивільних", - йдеться в повідомленні.

182 з 230 звільнених мали статус військовополоненого, а 48 вважали зниклими безвісти. Для сімей останніх свято буде подвійним, так як рідні навіть не знали чи їх близький живий.
Четверо волинян повернулися з російського полону
Четверо волинян повернулися з російського полону

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, полон, повернення
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