На російському аеродромі згорів Су-34, – ЗМІ

На російському аеродромі згорів Су-34, – ЗМІ
В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив УП співрозмовник в спецслужбах.

"Констатуємо, що ворожий літак згорів", - йдеться в повідомленні.

За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Нагадаємо, що захисники знищили близько 780 окупантів за добу.

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Теги: літак, росія, пожежа
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