На російському аеродромі згорів Су-34, – ЗМІ
Сьогодні, 10:26
В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив УП співрозмовник в спецслужбах.
"Констатуємо, що ворожий літак згорів", - йдеться в повідомленні.
За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.
Нагадаємо, що захисники знищили близько 780 окупантів за добу.
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Про це повідомив УП співрозмовник в спецслужбах.
"Констатуємо, що ворожий літак згорів", - йдеться в повідомленні.
За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.
Нагадаємо, що захисники знищили близько 780 окупантів за добу.
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