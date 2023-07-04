На російському аеродромі згорів Су-34, – ЗМІ





Про це повідомив УП співрозмовник в спецслужбах.



"Констатуємо, що ворожий літак згорів", - йдеться в повідомленні.



За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.



Нагадаємо, що захисники знищили близько 780 окупантів за добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.Про це повідомив УП співрозмовник в спецслужбах."Констатуємо, що ворожий літак згорів", - йдеться в повідомленні.За словами джерела УП, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.Нагадаємо, що

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