Розпочався розгляд нового закону про мобілізацію

нового законопроєкту щодо мобілізації.



Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що обговорення триватиме декілька днів, пише



Участь у ньому братимуть командування ЗСУ та представники міністерства оборони. Для доповіді приїхали військові командувачі та міністр оборони.



"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", – заявив парламентар.



Закон про мобілізацію



У грудні в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він ще не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу.



Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років.



Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня.



Також уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт.



19 грудня на пресконференції Зеленський на питання про мобілізацію сказав, що "військові просили" мобілізувати ще 450-500 українців. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів".



За даними УП, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який вчора внесли до парламенту. Як пише видання, про таку вказівку їм повідомили джерела у СН. Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.



Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи президентські числа, сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Профільний парламентський комітет почав розглядГолова фракції "Слуга народу"сказав, що обговорення триватиме декілька днів, пише LB.ua Участь у ньому братимуть командування ЗСУ та представники міністерства оборони. Для доповіді приїхали військові командувачі та міністр оборони."У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхалита міністр", – заявив парламентар.У грудні в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він ще не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу.Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років.Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня.Також уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт.19 грудня на пресконференції Зеленський на питання про мобілізацію сказав, що "військові просили" мобілізувати ще 450-500 українців. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів".За даними УП, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який вчора внесли до парламенту. Як пише видання, про таку вказівку їм повідомили джерела у СН. Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи президентські числа, сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.

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