На Волині експрикордонник за «трансфер» ухилянтів отримав 5 років тюрми

переправлянням за державний рубіж військовозобов’язаних чоловіків.



Про це повідомляє



Відомо, що обвинувачений родом з села Щитинь Волинської області. Є батьком двох неповнолітніх дітей і має інвалідність II групи, переніс два інсульти. Раніше не засуджувався.



У таких оборудках він діяв спільно з інспектором Західного регіонального управління ДПС. Їх дії вдалося викрити завдяки організованій змові сторонніх осіб.



Так, на початку вересня 2022-го у пункті пропуску «Устилуг-Зосин» до інспектора звернулася подруга обвинуваченого. Вона хотіла проконсультуватися щодо перетину кордону «невиїзними» особами.



Прикордонник відповів їй, що за 500 доларів може допомогти чоловікам покинути країну через систему «ШЛЯХ», проте з явними порушеннями. А за винагороду в 10 000 доларів може посприяти у незаконному виїзді без жодних нюансів.



Жінку обурили такі розцінки й та звернулася до правоохоронних органів. Їм вона розповіла усі подробиці розмови з інспектором. Згодом вона доєдналася до розслідування, залучивши в цю справу ще кількох осіб, яким мала організувати виїзд за «методом інспектора».



Для цього, 12 листопада 2022 року, жінка сказала сержанту, що один чоловік хоче виїхати за кордон. Цього ж дня інспектор усвідомив, що для такої операції йому знадобиться допомога й залучив свого знайомого – колишнього співробітника ДПСУ. Той мав внести відомості «клієнта» до системи «ШЛЯХ».



Наступного дня працівники ДПСУ зустрілися з жінкою на авторинку «Нова парковка». В сірій «тойоті» вони узгодили між собою ціну за свою допомогу. Їх послуга вартувала 6 000 доларів.



До системи «ШЛЯХ» «ухилянта» записали як водія вантажного автомобіля. 27 листопада «втікачу» надали вантажну машину та необхідні копії документів на інше ім'я. Наступного дня колишній співробітник ДПСУ пропустив його через кордон до Польщі. Після чого експрикордонник отримав домовлену суму від жінки.



А 19 листопада 2022 року його затримали правоохоронні органи.

Допитаний експрикордонник повністю визнав свою вину. В скоєному розкаявся та просив суворо не карати.

Суд визнав його винним за двома статтями. За першою йому присудили п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна, а за другою – два роки позбавлення. Крім того, чоловік три роки не зможе обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності.



Проте підсудний може подати апеляцію та не погодитись з рішенням суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед судом на Волині постав колишній прикордонник, який «заробляв»військовозобов’язаних чоловіків.Про це повідомляє Конкурент із посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.Відомо, що обвинувачений родом з села Щитинь Волинської області. Є батьком двох неповнолітніх дітей і має інвалідність II групи, переніс два інсульти. Раніше не засуджувався.У таких оборудках він діяв спільно з інспектором Західного регіонального управління ДПС. Їх дії вдалося викрити завдяки організованій змові сторонніх осіб.Так, на початку вересня 2022-го у пункті пропуску «Устилуг-Зосин» до інспектора звернулася подруга обвинуваченого. Вона хотіла проконсультуватися щодо перетину кордону «невиїзними» особами.Прикордонник відповів їй, що за 500 доларів може допомогти чоловікам покинути країну через систему «ШЛЯХ», проте з явними порушеннями. А за винагороду в 10 000 доларів може посприяти у незаконному виїзді без жодних нюансів.Жінку обурили такі розцінки й та звернулася до правоохоронних органів. Їм вона розповіла усі подробиці розмови з інспектором. Згодом вона доєдналася до розслідування, залучивши в цю справу ще кількох осіб, яким мала організувати виїзд за «методом інспектора».Для цього, 12 листопада 2022 року, жінка сказала сержанту, що один чоловік хоче виїхати за кордон. Цього ж дня інспектор усвідомив, що для такої операції йому знадобиться допомога й залучив свого знайомого – колишнього співробітника ДПСУ. Той мав внести відомості «клієнта» до системи «ШЛЯХ».Наступного дня працівники ДПСУ зустрілися з жінкою на авторинку «Нова парковка». В сірій «тойоті» вони узгодили між собою ціну за свою допомогу. Їх послуга вартувала 6 000 доларів.До системи «ШЛЯХ» «ухилянта» записали як водія вантажного автомобіля. 27 листопада «втікачу» надали вантажну машину та необхідні копії документів на інше ім'я. Наступного дня колишній співробітник ДПСУ пропустив його через кордон до Польщі. Після чого експрикордонник отримав домовлену суму від жінки.А 19 листопада 2022 року його затримали правоохоронні органи.Допитаний експрикордонник повністю визнав свою вину. В скоєному розкаявся та просив суворо не карати.Суд визнав його винним за двома статтями. За першою йому присудили п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна, а за другою – два роки позбавлення. Крім того, чоловік три роки не зможе обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності.Проте підсудний може подати апеляцію та не погодитись з рішенням суду.

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