Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.
В області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.
В області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.
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