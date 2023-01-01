Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.



В області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.В області – хмарно з проясненнями. Без опадів. Ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

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