До волинського музею передали хустку 60-х років минулого століття





Такої великої та святкової хустини у музеї ще не було, розповіла Мирослава Мороз.



Хустина за розміром 143х143 сантиметри, зроблена з вовни, має яскравий квітковий принт та рослинні візерунки.



Презентувала хустину музею мешканка Ковеля Валентина Фаловська. Жінка розповіла, що отримала її у подарунок від свекрухи з Кіровоградської області. Тій на замовлення хустину привезли з-за кордону, звідки саме — не знає.



Стан хустки відмінний, говорить працівниця музею, хоча попередня власниця, як учасниця місцевого колективу, в ній неодноразово виступала.



У колекції Ковельського історичного музею, за словами Мирослави Мороз, налічується до пів сотні хусток: теплих, зимових, щоденних та святкових різних кольорів та розмірів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському історичному музеї 7 грудня, у День української хустки, з’явився новий експонат. Це — жіноча хустина 60-х років минулого століття, яку подарувала музею місцева мешканка.Такої великої та святкової хустини у музеї ще не було, розповіла Суспільному головна зберігачка фондівХустина за розміром 143х143 сантиметри, зроблена з вовни, має яскравий квітковий принт та рослинні візерунки.Презентувала хустину музею мешканка Ковеля Валентина Фаловська. Жінка розповіла, що отримала її у подарунок від свекрухи з Кіровоградської області. Тій на замовлення хустину привезли з-за кордону, звідки саме — не знає.Стан хустки відмінний, говорить працівниця музею, хоча попередня власниця, як учасниця місцевого колективу, в ній неодноразово виступала.У колекції Ковельського історичного музею, за словами Мирослави Мороз, налічується до пів сотні хусток: теплих, зимових, щоденних та святкових різних кольорів та розмірів.

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