До волинського музею передали хустку 60-х років минулого століття
Сьогодні, 20:35
У Ковельському історичному музеї 7 грудня, у День української хустки, з’явився новий експонат. Це — жіноча хустина 60-х років минулого століття, яку подарувала музею місцева мешканка.
Такої великої та святкової хустини у музеї ще не було, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.
Хустина за розміром 143х143 сантиметри, зроблена з вовни, має яскравий квітковий принт та рослинні візерунки.
Презентувала хустину музею мешканка Ковеля Валентина Фаловська. Жінка розповіла, що отримала її у подарунок від свекрухи з Кіровоградської області. Тій на замовлення хустину привезли з-за кордону, звідки саме — не знає.
Стан хустки відмінний, говорить працівниця музею, хоча попередня власниця, як учасниця місцевого колективу, в ній неодноразово виступала.
У колекції Ковельського історичного музею, за словами Мирослави Мороз, налічується до пів сотні хусток: теплих, зимових, щоденних та святкових різних кольорів та розмірів.
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Такої великої та святкової хустини у музеї ще не було, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.
Хустина за розміром 143х143 сантиметри, зроблена з вовни, має яскравий квітковий принт та рослинні візерунки.
Презентувала хустину музею мешканка Ковеля Валентина Фаловська. Жінка розповіла, що отримала її у подарунок від свекрухи з Кіровоградської області. Тій на замовлення хустину привезли з-за кордону, звідки саме — не знає.
Стан хустки відмінний, говорить працівниця музею, хоча попередня власниця, як учасниця місцевого колективу, в ній неодноразово виступала.
У колекції Ковельського історичного музею, за словами Мирослави Мороз, налічується до пів сотні хусток: теплих, зимових, щоденних та святкових різних кольорів та розмірів.
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