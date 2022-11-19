До волинського музею передали хустку 60-х років минулого століття

До волинського музею передали хустку 60-х років минулого століття
У Ковельському історичному музеї 7 грудня, у День української хустки, з’явився новий експонат. Це — жіноча хустина 60-х років минулого століття, яку подарувала музею місцева мешканка.

Такої великої та святкової хустини у музеї ще не було, розповіла Суспільному головна зберігачка фондів Мирослава Мороз.

Хустина за розміром 143х143 сантиметри, зроблена з вовни, має яскравий квітковий принт та рослинні візерунки.
До волинського музею передали хустку 60-х років минулого століття

Презентувала хустину музею мешканка Ковеля Валентина Фаловська. Жінка розповіла, що отримала її у подарунок від свекрухи з Кіровоградської області. Тій на замовлення хустину привезли з-за кордону, звідки саме — не знає.

Стан хустки відмінний, говорить працівниця музею, хоча попередня власниця, як учасниця місцевого колективу, в ній неодноразово виступала.

У колекції Ковельського історичного музею, за словами Мирослави Мороз, налічується до пів сотні хусток: теплих, зимових, щоденних та святкових різних кольорів та розмірів.

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Теги: хустка, музей, Волинь, Ковель
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