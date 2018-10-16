Створили сайт-меморіал про воїнів з Волині, загиблих під час російсько-української війни

На Волині на честь загиблих воїнів створили сайт-меморіал.Презентація меморіального дослідницько-пошукового проєкту відбулася у Волинському краєзнавчому музеї. Участь у пам’ятному заході взяли перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук, народна депутатка України Ірина Констанкевич, освітяни, музейники, науковці, історики, студенти, - повідомляють у Волинській обласній раді.Мета проєкту – систематизувати і зберегти історичні факти, життєписи загиблих у війні з росією волинян, вшанувати та увіковічнити подвиг українських воїнів. Ініціатором створення такого сайту-меморіалу став колектив Волинського осередку Малої академії наук та її очільниця Тетяна Михалюк.«На сайті уже розміщено інформацію про понад півтисячі Героїв. Війна триває, і, на жаль, сайт буде поповнюватися. – Цей проєкт має освітньо-дослідницьку місію, адже до його роботи залучені учні, які разом зі своїми науковими керівниками збирали та структурували інформацію про загиблих воїнів, котрі навчалися у їхніх закладах. Хтось вважає, що це не дитяча справа – досліджувати таку тему, але наші діти уже два роки зростають в умовах повномасштабної війни і їм це близьке», - певнить завідувачка відділу Малої академії наук Наталія Миронюк.Та додає: партнерами проєкту виступили волинські університети, їхні студенти розробили сайт.«Це добра ідея, яка, я переконаний, матиме продовження в усій Україні. Маємо поіменно пам’ятати Героїв, які поклали свої життя за незалежність нашої держави. Кожен воїн, який поліг з 2014-го року, повинен бути в цьому пантеоні, - підкреслив перший заступник голови обласної ради Юрій Поліщук. – До цього проєкту долучилися майже всі громади. Це означає, що наші діти розуміють важливість своїх досліджень. Обласна рада буде максимально сприяти розвитку цього проєкту. Поки ми пам’ятаємо своїх Героїв – доти маємо право на майбутнє, на світле майбутнє».Начальниця служби зв’язків з громадськістю 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замрига подякувала за роботу, яку провели науковці та учні.«Це дуже важливо для військових, для їхніх родин та їхніх дітей – берегти пам'ять про тих, кого уже немає з нами», - наголосила захисниця.Директорка Малої академії наук Тетяна Михалюк закликала громади, учнів та студентів долучатися до проєкту, досліджувати історії волинських героїв та увіковічнювати їх пам’ять.Переглянути сайт Небесний легіон Волині можна за адресою http://volynlegion.com.ua