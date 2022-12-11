Де і чому на Волині не почистили дороги від снігу. ВІДЕО





Як розповів заступник керівника обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури Михайло Антонян, на початку грудня підрядники погано спрацювали, - пише



"В нас Н-22 Володимир-Устилуг-Луцьк і Р-15 Ковель-Володимир-Нововолинськ-Жовква були допущені халатність і утворилась корка, яку сьогодні посипаємо сіллю. Хочу вибачитися перед волинянами за тимчасові незручності", — сказав Михайло Антонян.



Зі слів заступника керівника волинських дорожників, нині Службі бракує механізаторів, які мають обслуговувати 1700 кілометрів доріг.



"Клята війна забрала ліпших механізаторів. Друга проблема: це те, що Камінь-Каширський район, де було більше всього нарікань, один із тих лотів, яка останнім продавалася. Тільки взимку було укладена угода щодо зимового утримання", — додав Антонян.



Зі слів синоптикині Надії Голі, найближчими днями на дорогах області утримається ожеледиця, температура повітря уночі опуститься до восьми градусів морозу, вдень буде від нуля до п'яти градусів морозу, опадів не передбачається.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 7 грудня на дорогах загального користування у Волинській області працює 90 спецмашин, але від снігу вдалося розчистити не усі автошляхи.Як розповів заступник керівника обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктурина початку грудня підрядники погано спрацювали, - пише Суспільне. "В нас Н-22 Володимир-Устилуг-Луцьк і Р-15 Ковель-Володимир-Нововолинськ-Жовква були допущені халатність і утворилась корка, яку сьогодні посипаємо сіллю. Хочу вибачитися перед волинянами за тимчасові незручності", — сказав Михайло Антонян.Зі слів заступника керівника волинських дорожників, нині Службі бракує механізаторів, які мають обслуговувати 1700 кілометрів доріг."Клята війна забрала ліпших механізаторів. Друга проблема: це те, що Камінь-Каширський район, де було більше всього нарікань, один із тих лотів, яка останнім продавалася. Тільки взимку було укладена угода щодо зимового утримання", — додав Антонян.Зі слів синоптикині, найближчими днями на дорогах області утримається ожеледиця, температура повітря уночі опуститься до восьми градусів морозу, вдень буде від нуля до п'яти градусів морозу, опадів не передбачається.

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