Жителі громади з Волині за рік здали кров понад 1000 разів





Про це повідомляють у Нововолинській центральній міській лікарні.



"Запрошуємо і вас до участі в донорському русі, адже це спасіння поранених бійців ЗСУ та хворих, які лікуються в Нововолинській ЦМЛ.

Сьогодні, 7 грудня, довезли ще 16 донорів до відділу трансфузійної допомоги Волинського обласного центру служби крові у Володимирі.

Серед донорів було 5 жителів з відʼємним резусом і 5 медичних працівників", - йдеться у дописі.



Резерв донорів формуємо в.о. завідувача лікарняним банком крові КНП «НЦМЛ» Вікторія Василівна Барчук. Звернутися можна за номером 067 25 61 495.



Нагадаємо, нещодавно нововолинська лікарня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Нововолинської громади продовжують здавати кров. Виконано вже 1050 кровоздач у 2023 році.Про це повідомляють у Нововолинській центральній міській лікарні."Запрошуємо і вас до участі в донорському русі, адже це спасіння поранених бійців ЗСУ та хворих, які лікуються в Нововолинській ЦМЛ.Сьогодні, 7 грудня, довезли ще 16 донорів до відділу трансфузійної допомоги Волинського обласного центру служби крові у Володимирі.Серед донорів було 5 жителів з відʼємним резусом і 5 медичних працівників", - йдеться у дописі.Резерв донорів формуємо в.о. завідувача лікарняним банком крові КНП «НЦМЛ» Вікторія Василівна Барчук. Звернутися можна за номером 067 25 61 495.Нагадаємо, нещодавно нововолинська лікарня отримала автівку за підтримки Міждержавного комітету «Ротарі Франція Україна».

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