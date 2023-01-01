На Волині вшанували бійця СБУ, який загинув на Донеччині

На Волині вшанували бійця СБУ, який загинув на Донеччині
Сьогодні, 7 грудня, свій 37-й день народження міг би святкувати працівник СБУ із Волині Віктор Мандзик, який загинув поблизу Волновахи на Донеччині.

Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.

Він розпочав свою службу в органах Служби безпеки України у 2009 році. Став найкращим стрільцем, членом збірної команди Управління з рукопашного бою.

З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.

Загинув Віктор 21 березня 2015 року у місті Волноваха, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.

Указом Президента № 174/2015 від 25 березня 2015 року Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

У 2018 році капітану СБУ Віктору Мандзику рішенням Луцької міської ради присвоєно звання Почесний громадянин міста Луцька.

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Теги: загиблі, війна
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