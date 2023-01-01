На Волині вшанували бійця СБУ, який загинув на Донеччині

Сьогодні, 7 грудня, свій 37-й день народження міг би святкувати працівник СБУ із Волині, який загинув поблизу Волновахи на Донеччині.Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.Він розпочав свою службу в органах Служби безпеки України у 2009 році. Став найкращим стрільцем, членом збірної команди Управління з рукопашного бою.З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.21 березня 2015 року у місті Волноваха, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.Указом Президента № 174/2015 від 25 березня 2015 року Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).У 2018 році капітану СБУ Віктору Мандзику рішенням Луцької міської ради присвоєно звання Почесний громадянин міста Луцька.