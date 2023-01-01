На Волині вшанували бійця СБУ, який загинув на Донеччині
Сьогодні, 19:18
Сьогодні, 7 грудня, свій 37-й день народження міг би святкувати працівник СБУ із Волині Віктор Мандзик, який загинув поблизу Волновахи на Донеччині.
Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
Він розпочав свою службу в органах Служби безпеки України у 2009 році. Став найкращим стрільцем, членом збірної команди Управління з рукопашного бою.
З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.
Загинув Віктор 21 березня 2015 року у місті Волноваха, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.
Указом Президента № 174/2015 від 25 березня 2015 року Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
У 2018 році капітану СБУ Віктору Мандзику рішенням Луцької міської ради присвоєно звання Почесний громадянин міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє УСБУ Волині.
Він розпочав свою службу в органах Служби безпеки України у 2009 році. Став найкращим стрільцем, членом збірної команди Управління з рукопашного бою.
З січня 2015 року Віктор Мандзик перебував у службовому відрядженні у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій області.
Загинув Віктор 21 березня 2015 року у місті Волноваха, виконуючи свій професійний та громадянський обов'язок.
Указом Президента № 174/2015 від 25 березня 2015 року Віктор Мандзик нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).
У 2018 році капітану СБУ Віктору Мандзику рішенням Луцької міської ради присвоєно звання Почесний громадянин міста Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині вшанували бійця СБУ, який загинув на Донеччині
Сьогодні, 19:18
У Луцьку – аварія на Лідавській
Сьогодні, 18:01