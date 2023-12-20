Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи
Сьогодні, 11:41
Дітки переселенців та військовослужбовців змагалися у керуванні роботами з лего та робили власні мікропрепарати з фруктів та овочів, розглядаючи їх під мікроскопом.
Майстер-класи із робототехніки та природознавства відбулися у нещодавно відкритій STEM-лабораторії Волинського національного університету імені Лесі Українки.
«Сучасне та майбутнє неможливе без розвитку технологій. Дітей із найменшого віку треба залучати до такої діяльності, бо за цим майбутнє. Цьогоріч у нашому університеті ми відкриваємо нову освітню програму, пов’язану із робототехнікою. І наш обов’язок – дати дітям хорошу освіту», - наголосив ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось.
Тож для дітей віком від 9 до 14 років, чиї батьки боронять нашу країну від ворога, а також тим, хто вимушено залишили свої домівки через війну, показали, як скласти робота, як ним керувати, а також юні відвідувачі STEM-лабораторії позмагалися роботами у лего-сумо.
«При обласній малій академії наук працює гурток із робототехніки та природознавства, тож дітки, які побували у нас сьогодні в гостях на майстер-класах, можуть приходити займатися на гуртках надалі», - розповіла заступниця директора Волинської обласної академії наук Віта Роїк.
Крім того, дітям провели майстер-клас з природознавства «Таємничий світ через мікроскоп», під час якого біологи розповіли про будову рослинної клітини та допомогли виготовити тимчасові мікропрепарати з фруктів та овочів (картоплі, цибулі, яблук).
Неймовірно захопливою справою для дітей було розглядання власних мікропрепаратів під мікроскопом.
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Майстер-класи із робототехніки та природознавства відбулися у нещодавно відкритій STEM-лабораторії Волинського національного університету імені Лесі Українки.
«Сучасне та майбутнє неможливе без розвитку технологій. Дітей із найменшого віку треба залучати до такої діяльності, бо за цим майбутнє. Цьогоріч у нашому університеті ми відкриваємо нову освітню програму, пов’язану із робототехнікою. І наш обов’язок – дати дітям хорошу освіту», - наголосив ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось.
Тож для дітей віком від 9 до 14 років, чиї батьки боронять нашу країну від ворога, а також тим, хто вимушено залишили свої домівки через війну, показали, як скласти робота, як ним керувати, а також юні відвідувачі STEM-лабораторії позмагалися роботами у лего-сумо.
«При обласній малій академії наук працює гурток із робототехніки та природознавства, тож дітки, які побували у нас сьогодні в гостях на майстер-класах, можуть приходити займатися на гуртках надалі», - розповіла заступниця директора Волинської обласної академії наук Віта Роїк.
Крім того, дітям провели майстер-клас з природознавства «Таємничий світ через мікроскоп», під час якого біологи розповіли про будову рослинної клітини та допомогли виготовити тимчасові мікропрепарати з фруктів та овочів (картоплі, цибулі, яблук).
Неймовірно захопливою справою для дітей було розглядання власних мікропрепаратів під мікроскопом.
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