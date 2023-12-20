Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи

Дітки переселенців та військовослужбовців змагалися у керуванні роботами з лего та робили власні мікропрепарати з фруктів та овочів, розглядаючи їх під мікроскопом.Майстер-класи із робототехніки та природознавства відбулися у нещодавно відкритій STEM-лабораторії Волинського національного університету імені- наголосив ректор Волинського національного університету ім. Лесі УкраїнкиТож для дітей віком від 9 до 14 років, чиї батьки боронять нашу країну від ворога, а також тим, хто вимушено залишили свої домівки через війну, показали, як скласти робота, як ним керувати, а також юні відвідувачі STEM-лабораторії позмагалися роботами у лего-сумо.- розповіла заступниця директора Волинської обласної академії наукКрім того, дітям провели майстер-клас з природознавства «Таємничий світ через мікроскоп», під час якого біологи розповіли про будову рослинної клітини та допомогли виготовити тимчасові мікропрепарати з фруктів та овочів (картоплі, цибулі, яблук).Неймовірно захопливою справою для дітей було розглядання власних мікропрепаратів під мікроскопом.