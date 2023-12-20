Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи

Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи
Дітки переселенців та військовослужбовців змагалися у керуванні роботами з лего та робили власні мікропрепарати з фруктів та овочів, розглядаючи їх під мікроскопом.

Майстер-класи із робототехніки та природознавства відбулися у нещодавно відкритій STEM-лабораторії Волинського національного університету імені Лесі Українки.

«Сучасне та майбутнє неможливе без розвитку технологій. Дітей із найменшого віку треба залучати до такої діяльності, бо за цим майбутнє. Цьогоріч у нашому університеті ми відкриваємо нову освітню програму, пов’язану із робототехнікою. І наш обов’язок – дати дітям хорошу освіту», - наголосив ректор Волинського національного університету ім. Лесі Українки Анатолій Цьось.
Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи


Тож для дітей віком від 9 до 14 років, чиї батьки боронять нашу країну від ворога, а також тим, хто вимушено залишили свої домівки через війну, показали, як скласти робота, як ним керувати, а також юні відвідувачі STEM-лабораторії позмагалися роботами у лего-сумо.


«При обласній малій академії наук працює гурток із робототехніки та природознавства, тож дітки, які побували у нас сьогодні в гостях на майстер-класах, можуть приходити займатися на гуртках надалі», - розповіла заступниця директора Волинської обласної академії наук Віта Роїк.

Крім того, дітям провели майстер-клас з природознавства «Таємничий світ через мікроскоп», під час якого біологи розповіли про будову рослинної клітини та допомогли виготовити тимчасові мікропрепарати з фруктів та овочів (картоплі, цибулі, яблук).
Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи

Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи

Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи


Неймовірно захопливою справою для дітей було розглядання власних мікропрепаратів під мікроскопом.
Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи

Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи

Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ВНУ, мала академія наук, робототехніка, природознавство, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія в Луцькому районі: повідомляють про 2 постраждалих
Сьогодні, 12:01
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки
Сьогодні, 11:45
Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи
Сьогодні, 11:41
Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 11:30
На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Допомога ЗСУ, рекордна вступна кампанія та нові освітні програми: Анатолій Цьось підсумував роботу Лесиного вишу за рік Допомога ЗСУ, рекордна вступна кампанія та нові освітні програми: Анатолій Цьось підсумував роботу Лесиного вишу за рік
20 грудень, 2023, 09:43
Волинський виш – у ТОП-25 найкращих в Україні Волинський виш – у ТОП-25 найкращих в Україні
07 липень, 2021, 09:32
Четверо волинян повернулися з російського полону Четверо волинян повернулися з російського полону
Сьогодні, 09:54
В Україні змінилися ціна на оформлення ID-картки та посвідки на проживання В Україні змінилися ціна на оформлення ID-картки та посвідки на проживання
Сьогодні, 07:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія в Луцькому районі: повідомляють про 2 постраждалих
Сьогодні, 12:01
 0
Офіс генпрокурора показав жахливі наслідки обстрілу Снігурівки
Сьогодні, 11:45
 0
Лего-сумо та світ під мікроскопом: для діток переселенців та військових провели майстер-класи
Сьогодні, 11:41
 0
Аварія у Луцькому районі: водія деблокували рятувальники
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині знищили схему переправляння ухилянтів за кордон
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8