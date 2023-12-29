МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова





Про це у телеграмі повідомляє МВС.



«Харків. У результаті ранкової атаки зросла кількість постраждалих», - йдеться у повідомленні.



Наразі відомо про 1 загиблу людину та 49 травмованих (серед них — 6 дітей).



Усі пожежі ліквідували рятувальники.



Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ракетної атаки російських військових по Харкову кількість постраждалих цивільних продовжує зростати.Про це у телеграмі повідомляє МВС.«Харків. У результаті ранкової атаки зросла кількість постраждалих», - йдеться у повідомленні.Наразі відомо про 1 загиблу людину та 49 травмованих (серед них — 6 дітей).Усі пожежі ліквідували рятувальники.Нагадаємо,ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.

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