МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова

МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова
Унаслідок ракетної атаки російських військових по Харкову кількість постраждалих цивільних продовжує зростати.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

«Харків. У результаті ранкової атаки зросла кількість постраждалих», - йдеться у повідомленні.
МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова

Наразі відомо про 1 загиблу людину та 49 травмованих (серед них — 6 дітей).
МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова

Усі пожежі ліквідували рятувальники.
МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.
МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова
МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова

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Теги: ракетна атака, росія
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