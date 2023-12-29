МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова
Сьогодні, 14:09
Унаслідок ракетної атаки російських військових по Харкову кількість постраждалих цивільних продовжує зростати.
Про це у телеграмі повідомляє МВС.
«Харків. У результаті ранкової атаки зросла кількість постраждалих», - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про 1 загиблу людину та 49 травмованих (серед них — 6 дітей).
Усі пожежі ліквідували рятувальники.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС.
«Харків. У результаті ранкової атаки зросла кількість постраждалих», - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про 1 загиблу людину та 49 травмованих (серед них — 6 дітей).
Усі пожежі ліквідували рятувальники.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки у Солом’янському районі столиці зросла.
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