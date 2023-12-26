Залужний нагородив воїна з Волині
Сьогодні, 14:27
Військовослужбовець із Волині Артем Луцюк отримав високу державну нагороду.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Захисник України отримав нагрудний знак «Золотий хрест».
Нагороду вручили за підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Нагадаємо, волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району нагородили іменними медалями "За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.
Довідково:
Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
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Про це повідомляє Район.Рожище.
Захисник України отримав нагрудний знак «Золотий хрест».
Нагороду вручили за підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Нагадаємо, волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району нагородили іменними медалями "За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.
Довідково:
Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.
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