Залужний нагородив воїна з Волині

Артем Луцюк отримав високу державну нагороду.



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Захисник України отримав нагрудний знак «Золотий хрест».



Нагороду вручили за підписом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.



Нагадаємо, волонтерів із дитячого батальйону "Бандерівці" з міста Рожище Луцького району нагородили іменними медалями "За гідність та патріотизм" за постійну допомогу ЗСУ та підтримку військових.



Довідково:



Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.



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