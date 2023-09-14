Не пропустив пішохідку: у Луцьку патрульні склали адмінматеріали на 23-річного водія
Сьогодні, 14:52
Патрульні у Луцьку склали адмінматеріали на водія, який на їхніх очах скоїв правопорушення та ще й виявився нетверезим.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інцидент трапився сьогодні вранці, 2 січня, на вулиці Яровиця у Луцьку.
Екіпаж, який контролював порядок у місті, помітив, як керманич автомобіля BMW не пропустив пішоходку, яка саме перетинала проїзну частину. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, керманич не зупинився та не зменшив швидкість, чим порушив п. 18.1 ПДР України.
Патрульні зупинили авто, за його кермом перебував 23-річний чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти освідування на місці події, і прилад Драгер показав результат 0,93 проміле.
На водія було складено адміністративні матеріали за:
✔ ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);
✔ ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інцидент трапився сьогодні вранці, 2 січня, на вулиці Яровиця у Луцьку.
Екіпаж, який контролював порядок у місті, помітив, як керманич автомобіля BMW не пропустив пішоходку, яка саме перетинала проїзну частину. Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, керманич не зупинився та не зменшив швидкість, чим порушив п. 18.1 ПДР України.
Патрульні зупинили авто, за його кермом перебував 23-річний чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Громадянин погодився пройти освідування на місці події, і прилад Драгер показав результат 0,93 проміле.
На водія було складено адміністративні матеріали за:
✔ ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння);
✔ ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах) КУпАП.
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