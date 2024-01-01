Знову втрата: на Запоріжжі поліг лучанин Олександр Герштанський
Сьогодні, 15:37
До Луцька з передової надійшла сумна звістка – на Запоріжжі обірвалося життя військовослужбовця Олександра Герштанського.
Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
За інформацією міського голови, 59-річний лучанин Герштанський Олександр Олександрович був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ГМЗ.
Молодший сержант Олександр Герштанський загинув 29 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
За інформацією міського голови, 59-річний лучанин Герштанський Олександр Олександрович був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду командира відділення технічного обслуговування автомобільної техніки взводу технічного забезпечення ГМЗ.
Молодший сержант Олександр Герштанський загинув 29 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Оріхів Запорізької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Поліщук.
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