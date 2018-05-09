Знайшли мертвим 43-річного волинянина: поліцейські з'ясовують обставини нещасного випадку у Нововолинську

Знайшли мертвим 43-річного волинянина: поліцейські з'ясовують обставини нещасного випадку у Нововолинську
Поліцейські з'ясовують обставини нещасного випадку у Нововолинську.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні вранці, 2 січня, у Нововолинську в квартирі за місцем проживання виявили мертвим 43-річного волинянина.

Під час огляду, на його тілі правоохоронці виявили тілесні ушкодження. Труп направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Згідно з висновком експерта тілесні ушкодження, від яких помер, чоловік отримав з власної необережності.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою «Нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

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Теги: волинянин, Нововолинськ, смерть
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