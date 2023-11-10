Під час сварки із донькою волинянка вхопилася за ножа

Побутовий конфлікт у містечку Іваничі на Волині між матір’ю і донькою вдалося залагодити без втручання правоохоронців.Цю інформацію підтвердила речниця ГУНП ВолиніКонфліктна ситуація трапилася вчора, 1 січня, в Іваничах. Як стверджують місцеві жителі, між матір’ю і донькою спалахнула сварка, жінка вхопилася за ножа. На щастя, у постраждалої лише невелика подряпина від ножа на животі.Речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук повідомила, що постраждала не зверталася до поліції із заявою щодо цього інциденту.«Щодо цього випадку, то ознак кримінального правопорушення немає. Незначне поранення жінка отримала під час побутового конфлікту. Претензій ні до кого потерпіла не має. Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення», - зазначила Ольга Бузулук.