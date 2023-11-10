Під час сварки із донькою волинянка вхопилася за ножа
Сьогодні, 15:06
Побутовий конфлікт у містечку Іваничі на Волині між матір’ю і донькою вдалося залагодити без втручання правоохоронців.
Цю інформацію підтвердила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук.
Конфліктна ситуація трапилася вчора, 1 січня, в Іваничах. Як стверджують місцеві жителі, між матір’ю і донькою спалахнула сварка, жінка вхопилася за ножа. На щастя, у постраждалої лише невелика подряпина від ножа на животі.
Речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук повідомила, що постраждала не зверталася до поліції із заявою щодо цього інциденту.
«Щодо цього випадку, то ознак кримінального правопорушення немає. Незначне поранення жінка отримала під час побутового конфлікту. Претензій ні до кого потерпіла не має. Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення», - зазначила Ольга Бузулук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цю інформацію підтвердила речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук.
Конфліктна ситуація трапилася вчора, 1 січня, в Іваничах. Як стверджують місцеві жителі, між матір’ю і донькою спалахнула сварка, жінка вхопилася за ножа. На щастя, у постраждалої лише невелика подряпина від ножа на животі.
Речниця ГУНП Волині Ольга Бузулук повідомила, що постраждала не зверталася до поліції із заявою щодо цього інциденту.
«Щодо цього випадку, то ознак кримінального правопорушення немає. Незначне поранення жінка отримала під час побутового конфлікту. Претензій ні до кого потерпіла не має. Подія зареєстрована в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення», - зазначила Ольга Бузулук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під час сварки із донькою волинянка вхопилася за ножа
Сьогодні, 15:06
Не пропустив пішохідку: у Луцьку патрульні склали адмінматеріали на 23-річного водія
Сьогодні, 14:52
Блокада кордону: в чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок
Сьогодні, 14:43
Залужний нагородив воїна з Волині
Сьогодні, 14:27
МВС показало моторошні фото наслідків обстрілу Харкова
Сьогодні, 14:09