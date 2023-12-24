Блокада кордону: в чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок

Триває блокування напрямків трьох пунктів пропуску.



Про це кореспондентові Андрій Демченко.



«Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску «Рава-Руська - Гребенне», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ». За інформацією польських прикордонників, станом на ранок, 1620 вантажівок стоять у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше - навпроти пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», - сказав речник.



Демченко нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині - Медика», але черги залишаються – 1200 вантажівок очікують у чергах.



За його словами, на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат - до збільшення черг.



Станом на ранок, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 200 вантажівок.



Угорщина - черги відсутні.



З Румунією, станом на ранок, в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікували на проїзд 420 вантажівок.



Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".



Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні України та Польщі в чергах стоять близько трьох тисяч вантажівок.напрямків трьох пунктів пропуску.Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Держприкордонслужби«Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску «Рава-Руська - Гребенне», «Краківець-Корчова», «Ягодин-Дорогуськ». За інформацією польських прикордонників, станом на ранок, 1620 вантажівок стоять у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше - навпроти пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», - сказав речник.Демченко нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску «Шегині - Медика», але черги залишаються – 1200 вантажівок очікують у чергах.За його словами, на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок за іншими напрямками, і як результат - до збільшення черг.Станом на ранок, на кордоні зі Словаччиною в бік України на напрямку пункту пропуску «Ужгород» очікувало проїзду 200 вантажівок.Угорщина - черги відсутні.З Румунією, станом на ранок, в бік України на напрямку пункту пропуску «Порубне» очікували на проїзд 420 вантажівок.Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок поблизу трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

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