10 із 10: українські воїни встановили рекорд по збиттю «Кинджалів», – Залужний

10 із 10: українські воїни встановили рекорд по збиттю «Кинджалів», – Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд по збиттю російських надзвукових ракет “Кинджал”.

Про це пише LB.ua.

“Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кінжал" за допомогою ЗРК Patriot. Це рекорд. Якби ці ракети вразили цілі, то наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач.

Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня, над Києвом збили понад 60 російських ракет Х-101 та 10 «Кинджалів».

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Теги: Росія, Україна, війна
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