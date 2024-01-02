10 із 10: українські воїни встановили рекорд по збиттю «Кинджалів», – Залужний

Валерій Залужний заявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд по збиттю російських надзвукових ракет “Кинджал”.



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“Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кінжал" за допомогою ЗРК Patriot. Це рекорд. Якби ці ракети вразили цілі, то наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач.



Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.



Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня, над Києвом збили понад 60 російських ракет Х-101 та 10 «Кинджалів».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУзаявив, що сьогодні Повітряні сили встановили рекорд по збиттю російських надзвукових ракет “Кинджал”.Про це пише LB.ua “Сьогодні Повітряні Сили Збройних Сил України збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кінжал" за допомогою ЗРК Patriot. Це рекорд. Якби ці ракети вразили цілі, то наслідки були б катастрофічними”, - написав головнокомандувач.Він подякував партнерам за допомогу і зазначив, що немає підстав вважати, що ворог тут зупиниться: “тому нам потрібно більше систем і боєприпасів до них”.Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня,

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