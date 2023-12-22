У перший день Нового року шахраї видурили гроші у волинянина

У перший день Нового року шахраї видурили гроші у волинянина
Жителя Володимирського району на Волині у перший день Нового року «псевдобанкіри» ошукали на понад 4 тисячі гривень.

Про це у фейсбуці повідомляє Володимирський райвідділ Нацполіції.

На мобільний телефон 38-річного чоловіка, надійшов дзвінок від нібито співробітника служби безпеки банку. Під час телефонної розмови «псевдобанкір» повідомив, що йому потрібно здійснити авторизацію у мобільному застосунку «Приват24» для запобігання шахрайству - це і стало причиною довіри чоловіка, котрий не підозрюючи нічого перевів грошові кошти на продиктований номер картки шахраями та позбувся власних коштів.

За фактом шахрайства триває досудове розслідування за ч.1 ст. 190 КК України.

«Правоохоронці вчергове наголошують і застерігають: якщо вам телефонують із будь-якими питаннями стосовно банківських рахунків, перервіть розмову і сконтактуйте з представником фінустанови за вказаним на звороті картки номером», - йдеться у повідомленні.
У перший день Нового року шахраї видурили гроші у волинянина

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Теги: шахраї, Волинь
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