Шахраї з Дніпра видурили у волонтерів і військових 1,2 мільйона

У Дніпрі поліція викрила групу шахраїв, які ошукали волонтерів та військових на 1,2 мільйона гривень.Про це в телеграмі повідомила Нацполіція.Зловмисники розміщували оголошення на різних інтернет-платформах про продаж автомобілів ввезених в Україну з-за кордону за «привабливою ціною». Ця вартість включала і послугу подальшого розмитнення та реєстрацію автомобіля одразу на ім’я покупця.У разі досягнення згоди громадянам пропонувалося зробити передплату на картковий рахунок – від 300 до 1000 доларів. Після цього покупцям надсилалися відео щодо стану авто та фото підроблених документів.Як тільки-но учасники групи отримували решту суми, блокували потерпілих та змінювали телефонні номери. Відтак громадянита не отримували автомобілі, які б мали віддати військовим для виконання ними бойових завдань.Правоохоронці вилучили у шахраїв автомобілі, зброю, майже чотири десятки банківських карток, мобільних телефоні та сім-карток, комп’ютерну техніку тощо. Вартість вилученого становить майже 800 тис. грн.За шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п’яти років.