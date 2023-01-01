Цьогоріч затримали близько 11 тисяч чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон





Про це Андрій Демченко.



«Загалом у цьому році за одинадцять місяців було затримано 7 тисяч 700 порушників, які намагались незаконно перетнути кордон на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску», повідомив він.



Водночас Демченко зауважив, що цьогоріч стало менше охочих перетнути кордон поза межами пунктів пропуску у порівнянні з 2022 роком. «Тоді за добу ми затримували по 80-100 порушників. Зараз спроб значно менше», - підкреслив він.



За його словами, найчастіше намагаються перетнути кордон з Румунією та Молдовою, найменше спроб на ділянці кордону з Польщею.



Динаміка зменшення незаконного перетину кордону чітко прослідковується в осінні місяці, що пов'язано з погодними умовами, сказав речник.



На прохання кореспондента спрогнозувати динаміку кількості охочих перетнути кордон через посилення мобілізації він зауважив, що це покаже статистика. «Але якщо говорити про попередні періоди, то збільшення спроб фіксувалась, коли є сприятливі погодні умови для перетину. Бо коли похолодання і сніг, стає непрохідна місцевість, тоді перетнути кордон бажаючих стає менше», - додав Демченко.



Він також повідомив, що наразі збільшились кількість чоловіків, які намагаються перетнути кордон через пункти пропуску з підробленими документами. З початку цього року прикордонники викрили близько 3 тисяч таких спроб. Найчастіше це були підробки документів про непридатність до військової служби, про інвалідність, посвідчення багатодітного батька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники у 2023 році затримали близько 8 тисяч чоловіків, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску, і 3 тисячі, які надали підроблені документи у пунктах пропуску.Про це повідомив в коментарі кореспонденту Укрінформу речник Держприкордонслужби«Загалом у цьому році за одинадцять місяців було затримано 7 тисяч 700 порушників, які намагались незаконно перетнути кордон на зеленій ділянці кордону, тобто за межами пунктів пропуску», повідомив він.Водночас Демченко зауважив, що цьогоріч стало менше охочих перетнути кордон поза межами пунктів пропуску у порівнянні з 2022 роком. «Тоді за добу ми затримували по 80-100 порушників. Зараз спроб значно менше», - підкреслив він.За його словами, найчастіше намагаються перетнути кордон з Румунією та Молдовою, найменше спроб на ділянці кордону з Польщею.Динаміка зменшення незаконного перетину кордону чітко прослідковується в осінні місяці, що пов'язано з погодними умовами, сказав речник.На прохання кореспондента спрогнозувати динаміку кількості охочих перетнути кордон через посилення мобілізації він зауважив, що це покаже статистика. «Але якщо говорити про попередні періоди, то збільшення спроб фіксувалась, коли є сприятливі погодні умови для перетину. Бо коли похолодання і сніг, стає непрохідна місцевість, тоді перетнути кордон бажаючих стає менше», - додав Демченко.Він також повідомив, що наразі збільшились кількість чоловіків, які намагаються перетнути кордон через пункти пропуску з підробленими документами. З початку цього року прикордонники викрили близько 3 тисяч таких спроб. Найчастіше це були підробки документів про непридатність до військової служби, про інвалідність, посвідчення багатодітного батька.

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