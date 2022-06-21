До рейтингу найбагатших людей світу потрапив українець. Його статки зросли

Рінат Ахметов, статки якого протягом року зросли на понад 400 мільйонів доларів.



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Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною у світі. Згідно з даними рейтингу, статки Маска на сьогодні становлять 238 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 101 млрд дол.



Друге місце у списку посідає французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 млрд дол.



На третьому місці рейтингу - засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 млрд дол.



До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Microsoft Білл Гейтс (140 млрд доларів), колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер ($130 млрд), засновник Meta Марк Цукерберг ($129 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж ($127 млрд) і Сергій Брін ($120 млрд, 9-те місце у рейтингу), засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон ($124 млрд), американський інвестор і філантроп Воррен Баффет ($120 млрд).



Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 471-ше місце зі статками 5,77 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 437 мільйонів доларів.



З-поміж росіян на найвищій позиції у рейтингу (48-й) опинився глава Норнікеля Володимир Потанін зі статками 30,7 млрд дол.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До переліку найбільших багатіїв на планеті потрапив український олігарх, статки якого протягом року зросли на понад 400 мільйонів доларів.Про це пише Укрінформ із посиланням на рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg.Засновник компаній Tesla і SpaceXза підсумками року залишається. Згідно з даними рейтингу, статки Маска на сьогодні становлять 238 мільярдів доларів. Від початку року вони зросли на 101 млрд дол.Друге місце у списку посідає французький бізнесмен, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 млрд дол.На третьому місці рейтингу - засновник і колишній гендиректор Amazon, статки якого оцінюють у 178 млрд дол.До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли засновник Microsoft(140 млрд доларів), колишній гендиректор Microsoft($130 млрд), засновник Meta($129 млрд), співзасновники компаній Google, Alphabet($127 млрд) і($120 млрд, 9-те місце у рейтингу), засновник і голова корпорації Oracle($124 млрд), американський інвестор і філантроп($120 млрд).Єдиним українцем у списку є Рінат Ахметов, він посідає 471-ше місце зі статками 5,77 млрд дол. Від початку року вони збільшилися на 437 мільйонів доларів.З-поміж росіян на найвищій позиції у рейтингу (48-й) опинився глава Норнікелязі статками 30,7 млрд дол.

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