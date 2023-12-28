Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОВА

Зеленський призначив голів Донецької і Рівненської ОВА
Президент Володимир Зеленський призначив Вадима Філашкіна головою Донецької обласної державної адміністрації, а Олександра Коваля - керівником Рівненської ОВА.

Відповідні укази підписано 27 грудня і опубліковано на сайті президента, пише LB.ua.

Філашкін із 2019 року був заступником голови Донецької ОВА, а Коваль у березні 2021 року очолив Рівненську районну державну адміністрацію.

12 грудня їхні кандидатури погодив Кабінет міністрів.

Хто такий Вадим Філашкін

Філашкін Вадим Сергійович народився 14 червня 1975 року в с. Арбузинка на Миколаївщині.

У 2002 році закінчив навчання у Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і допризовна підготовка". У 2008 році отримав освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ. Він - кандидат юридичних наук зі спеціальності - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

З 1995 по 2001 рік проходив строкову службу у Збройних силах України. Потім, до 2007 служив за контрактом. Одночасно вчився у Київському національному університеті внутрішніх справ, який закінчив у 2008 році.

У 2007-2008 роках він працював на керівних посадах Головного управління МВС в Одеській області. З 2008 по 2012 очолював різні відділи у структурі управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Миколаївській області.

З листопада 2016 року працював заступником начальника ГУ Національної поліції у Донецькій області. А в лютому 2019 року - став заступником голови Донецької ОДА. Одружений, має двох дітей.

Хто такий Олександр Коваль

Олександр Сергійович Коваль народився 12 жовтня 1987 року. Має вищу овіту, безпартійний. Місце проживання - місто Костопіль. Про це вказано на сайті обласної ради, Олександр Коваль є депутатом.
До адміністративної реформи очолював Костопільську РДА, потому - Рівненську, яка об'єднала в собі Здолбунівський, Острозький, Костопільський, Рівненський, Березнівський, Гощанський та Корецький райони і став територіально найбільшим в області.

До облради як депутата Коваля обрали по територіальному виборчому округу №6 від партії "Слуга народу". Секретар постійної комісії Рівненської обласної ради з питань екології та земельних відносин.

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Теги: Рівненська ОВА, призначення
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