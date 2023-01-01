Кличко передав захисникам на Сході України 7 установок РЕБ
Сьогодні, 15:48
Володимир Кличко придбав для захисників установки радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Мій брат Володимир передав сьогодні 7 установок РЕБ нашим захисникам на схід України. І пристрої вже вирушили до бійців на фронт», – повідомив Віталій Кличко.
Також брати Клички передадуть військовим чергову партію дронів.
«Ми отримали нову партію раніше замовлених дронів. 80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3 передамо чотирьом військовим підрозділам на передову на Донбас», – зазначив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям бійці 47 ОМБр «Маґура» та ще 100 FPV-дронів – 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха. Обидві ці бригади сьогодні захищають Авдіївку.
Також повідомлялося, що Київ виділив з бюджету цього року 1 мільярд 550 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів для захисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Мій брат Володимир передав сьогодні 7 установок РЕБ нашим захисникам на схід України. І пристрої вже вирушили до бійців на фронт», – повідомив Віталій Кличко.
Також брати Клички передадуть військовим чергову партію дронів.
«Ми отримали нову партію раніше замовлених дронів. 80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3 передамо чотирьом військовим підрозділам на передову на Донбас», – зазначив Віталій Кличко.
Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям бійці 47 ОМБр «Маґура» та ще 100 FPV-дронів – 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха. Обидві ці бригади сьогодні захищають Авдіївку.
Також повідомлялося, що Київ виділив з бюджету цього року 1 мільярд 550 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів для захисників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Цьогоріч затримали близько 11 тисяч чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон
Сьогодні, 15:57
Кличко передав захисникам на Сході України 7 установок РЕБ
Сьогодні, 15:48
Шахраї з Дніпра видурили у волонтерів і військових 1,2 мільйона
Сьогодні, 15:17