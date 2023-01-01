Кличко передав захисникам на Сході України 7 установок РЕБ

придбав для захисників установки радіоелектронної боротьби (РЕБ).Про це повідомив мер Києва«Мій брат Володимир передав сьогодні 7 установок РЕБ нашим захисникам на схід України. І пристрої вже вирушили до бійців на фронт», – повідомив Віталій Кличко.Також брати Клички передадуть військовим чергову партію дронів.«Ми отримали нову партію раніше замовлених дронів. 80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3 передамо чотирьом військовим підрозділам на передову на Донбас», – зазначив Віталій Кличко.Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям бійці 47 ОМБр «Маґура» та ще 100 FPV-дронів – 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха. Обидві ці бригади сьогодні захищають Авдіївку.Також повідомлялося, що Київ виділив з бюджету цього року 1 мільярд 550 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів для захисників.