Кличко передав захисникам на Сході України 7 установок РЕБ

Кличко передав захисникам на Сході України 7 установок РЕБ
Володимир Кличко придбав для захисників установки радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Мій брат Володимир передав сьогодні 7 установок РЕБ нашим захисникам на схід України. І пристрої вже вирушили до бійців на фронт», – повідомив Віталій Кличко.

Також брати Клички передадуть військовим чергову партію дронів.

«Ми отримали нову партію раніше замовлених дронів. 80 FPV та 8 квадрокоптерів Mavic 3 передамо чотирьом військовим підрозділам на передову на Донбас», – зазначив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що брати Клички передали 100 FPV-дронів бійцям бійці 47 ОМБр «Маґура» та ще 100 FPV-дронів – 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха. Обидві ці бригади сьогодні захищають Авдіївку.

Також повідомлялося, що Київ виділив з бюджету цього року 1 мільярд 550 мільйонів гривень саме на закупівлю дронів для захисників.

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Теги: Кличко
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