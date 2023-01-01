Шахраї видурили у волинянки майже 90 тисяч

Шахраї видурили у волинянки майже 90 тисяч
На Волині телефонні шахраї видурили у жінки майже 90 тисяч гривень. Аферисти заволоділи грошима волинянки під приводом надання допомоги представником банку у збільшенні кредитних лімітів.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

Спершу зловмисники виманили у заявниці реквізити карток, після чого з її кредиток зникли 86 тисяч гривень.

Поліцейські радять негайно припинити розмову, якщо:

- керують вашими діями під час телефонної розмови (просять зробити трансакцію, встановити програму на ваш пристрій);
- запитують термін дії кратки, тризначний номер на звороті картки (CVV код, паролі, коди банків та мобільних телефонів);
- повідомляють про те, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;
- просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;
- просять перейти за посиланням, зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.

«Якщо ж Вам зателефонував працівник банку, аби убезпечити себе, скажіть, що самостійно перетелефонуєте на офіційний номер банку, вказаний на платіжній картці», - зазначили у поліції.

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Теги: шахраї, Волинь
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