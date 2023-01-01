Шахраї видурили у волинянки майже 90 тисяч

На Волині телефонні шахраї видурили у жінки майже 90 тисяч гривень.волинянки під приводом надання допомоги представником банку у збільшенні кредитних лімітів.Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Спершу зловмисники виманили у заявниці реквізити карток, після чого з її кредиток зникли 86 тисяч гривень.Поліцейські радять негайно припинити розмову, якщо:«Якщо ж Вам зателефонував працівник банку, аби убезпечити себе, скажіть, що самостійно перетелефонуєте на офіційний номер банку, вказаний на платіжній картці», - зазначили у поліції.