Посмертну нагороду Героя з Волині вручили батькам

Представники Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Рожищенський міський головасьогодні, 22 грудня, вручили посмертну державну нагороду батькамрожищанинаПро це повідомляє Рожищенська міськрада.За особисту мужність і відвагу, виявлені під час виконання бойових завдань щодо захисту незалежності України, відповідно до Указу Президента України № 433/2023 від 18 липня 2023 року солдат Тарас Меліс нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).Нагадаємо, контрактник Тарас Меліс загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині 1 листопада 2022 року.Довгою була остання дорога Героя на малу батьківщину, адже вічний спочинок на рідній землі Тарас Меліс знайшов лише 5 грудня 2022 року.