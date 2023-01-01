Посмертну нагороду Героя з Волині вручили батькам
Сьогодні, 14:10
Представники Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук сьогодні, 22 грудня, вручили посмертну державну нагороду батькам загиблого 23-річного рожищанина Тараса Меліса.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
За особисту мужність і відвагу, виявлені під час виконання бойових завдань щодо захисту незалежності України, відповідно до Указу Президента України № 433/2023 від 18 липня 2023 року солдат Тарас Меліс нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).
Нагадаємо, контрактник Тарас Меліс загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині 1 листопада 2022 року.
Довгою була остання дорога Героя на малу батьківщину, адже вічний спочинок на рідній землі Тарас Меліс знайшов лише 5 грудня 2022 року.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
За особисту мужність і відвагу, виявлені під час виконання бойових завдань щодо захисту незалежності України, відповідно до Указу Президента України № 433/2023 від 18 липня 2023 року солдат Тарас Меліс нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).
Нагадаємо, контрактник Тарас Меліс загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині 1 листопада 2022 року.
Довгою була остання дорога Героя на малу батьківщину, адже вічний спочинок на рідній землі Тарас Меліс знайшов лише 5 грудня 2022 року.
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