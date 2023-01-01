Посмертну нагороду Героя з Волині вручили батькам

Посмертну нагороду Героя з Волині вручили батькам
Представники Другого відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук сьогодні, 22 грудня, вручили посмертну державну нагороду батькам загиблого 23-річного рожищанина Тараса Меліса.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

За особисту мужність і відвагу, виявлені під час виконання бойових завдань щодо захисту незалежності України, відповідно до Указу Президента України № 433/2023 від 18 липня 2023 року солдат Тарас Меліс нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно).
Посмертну нагороду Героя з Волині вручили батькам
Посмертну нагороду Героя з Волині вручили батькам

Нагадаємо, контрактник Тарас Меліс загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині 1 листопада 2022 року.

Довгою була остання дорога Героя на малу батьківщину, адже вічний спочинок на рідній землі Тарас Меліс знайшов лише 5 грудня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть безкоштовно отримати профосвіту
Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рік викликів та підтримки: як Волинський центр зайнятості допомагав почати власну справу та здобути безкоштовну освіту
Сьогодні, 14:30
Просять присвоїти звання «Герой України» загиблому офіцеру з Волині
Сьогодні, 14:26
Посмертну нагороду Героя з Волині вручили батькам
Сьогодні, 14:10
Шахраї видурили у волинянки майже 90 тисяч
Сьогодні, 13:53
ЗСУ збили відразу три російські винищувачі Су-34
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
Зеленський вручив найвищу державну нагороду батькам Героя з Волині Зеленський вручив найвищу державну нагороду батькам Героя з Волині
Сьогодні, 15:33
У громаді поблизу Луцька поховали Героя Валерія Марушка У громаді поблизу Луцька поховали Героя Валерія Марушка
Сьогодні, 14:53
Просять присвоїти звання «Герой України» загиблому офіцеру з Волині Просять присвоїти звання «Герой України» загиблому офіцеру з Волині
Сьогодні, 14:26
На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Левчуком На Волині попрощалися із Героєм Андрієм Левчуком
Сьогодні, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський вручив найвищу державну нагороду батькам Героя з Волині
Сьогодні, 15:33
 0
Нідерланди готують перші 18 винищувачів F-16 для відправки в Україну, – Рютте
Сьогодні, 15:27
 0
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 15:05
 0
На Волині чоловік отримав штраф за те, що незаконно засіяв гречкою ділянку біля річки
Сьогодні, 15:04
 0
У громаді поблизу Луцька поховали Героя Валерія Марушка
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8