ЗСУ збили відразу три російські винищувачі Су-34

«приземлили» три російські бойові літаки.



Про це у фейсбуці повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).



«Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!» - зазначив військовослужбовець.







Довідково:



Су-34 (за кодифікації НАТО: Fullback) — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого.

Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Збройних сил України сьогодні, 22 грудня,три російські бойові літаки.Про це у фейсбуці повідомив полковник ЗСУ(«Штірліц»).«Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!» - зазначив військовослужбовець.

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