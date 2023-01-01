ЗСУ збили відразу три російські винищувачі Су-34

ЗСУ збили відразу три російські винищувачі Су-34
Військовослужбовці Збройних сил України сьогодні, 22 грудня, «приземлили» три російські бойові літаки.

Про це у фейсбуці повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

«Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34!» - зазначив військовослужбовець.

ЗСУ збили відразу три російські винищувачі Су-34


Довідково:

Су-34 (за кодифікації НАТО: Fullback) — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого.
Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.


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Теги: війна, ЗСУ
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