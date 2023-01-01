Двоє братів із Волині випадково зустрілися на фронті – під Бахмутом

Командир першого відділення другого взводу другої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборонимає незвичний позивний «Циган».Про це повідомляє в телеграмі 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.25 лютого 2022 року чоловік вже був у строю 100 обр ТрО. До військкомату прийшов добровольцем, адже мав бойовий досвід: у 2016-2017 роках служив «строчку» в лавах Національної гвардії України, брав участь в АТО.У батьків Юрія –та– дванадцятеро дітей, семеро хлопців і п’ятеро дівчат.До речі, один із братів Юрія –– також боронить Україну в лавах ЗСУ. Навесні брати навіть зустрілися під Бахмутом…«Циган» беззастережно вірить у Перемогу: «Мусово вигнати цю нечисть з нашої землі – за нас це ніхто не зробить!»