Двоє братів із Волині випадково зустрілися на фронті – під Бахмутом

Двоє братів із Волині випадково зустрілися на фронті – під Бахмутом
Командир першого відділення другого взводу другої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Юрій має незвичний позивний «Циган».

Про це повідомляє в телеграмі 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.

25 лютого 2022 року чоловік вже був у строю 100 обр ТрО. До військкомату прийшов добровольцем, адже мав бойовий досвід: у 2016-2017 роках служив «строчку» в лавах Національної гвардії України, брав участь в АТО.

Двоє братів із Волині випадково зустрілися на фронті – під Бахмутом


У батьків Юрія – Віри Петрівни та Анатолія Олексійовича – дванадцятеро дітей, семеро хлопців і п’ятеро дівчат.

До речі, один із братів Юрія – Василь – також боронить Україну в лавах ЗСУ. Навесні брати навіть зустрілися під Бахмутом…

«Циган» беззастережно вірить у Перемогу: «Мусово вигнати цю нечисть з нашої землі – за нас це ніхто не зробить!»

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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