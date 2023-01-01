Двоє братів із Волині випадково зустрілися на фронті – під Бахмутом
Сьогодні, 13:22
Командир першого відділення другого взводу другої стрілецької роти Луцького батальйону Волинської бригади тероборони Юрій має незвичний позивний «Циган».
Про це повідомляє в телеграмі 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
25 лютого 2022 року чоловік вже був у строю 100 обр ТрО. До військкомату прийшов добровольцем, адже мав бойовий досвід: у 2016-2017 роках служив «строчку» в лавах Національної гвардії України, брав участь в АТО.
У батьків Юрія – Віри Петрівни та Анатолія Олексійовича – дванадцятеро дітей, семеро хлопців і п’ятеро дівчат.
До речі, один із братів Юрія – Василь – також боронить Україну в лавах ЗСУ. Навесні брати навіть зустрілися під Бахмутом…
«Циган» беззастережно вірить у Перемогу: «Мусово вигнати цю нечисть з нашої землі – за нас це ніхто не зробить!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі 100-та окрема бригада Територіальної оборони ЗСУ.
25 лютого 2022 року чоловік вже був у строю 100 обр ТрО. До військкомату прийшов добровольцем, адже мав бойовий досвід: у 2016-2017 роках служив «строчку» в лавах Національної гвардії України, брав участь в АТО.
У батьків Юрія – Віри Петрівни та Анатолія Олексійовича – дванадцятеро дітей, семеро хлопців і п’ятеро дівчат.
До речі, один із братів Юрія – Василь – також боронить Україну в лавах ЗСУ. Навесні брати навіть зустрілися під Бахмутом…
«Циган» беззастережно вірить у Перемогу: «Мусово вигнати цю нечисть з нашої землі – за нас це ніхто не зробить!»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Шахраї видурили у волинянки майже 90 тисяч
Сьогодні, 13:53
ЗСУ збили відразу три російські винищувачі Су-34
Сьогодні, 13:38
Двоє братів із Волині випадково зустрілися на фронті – під Бахмутом
Сьогодні, 13:22
Німеччина передала Україні військову допомогу на €6 мільярдів
Сьогодні, 13:06
У чергах на кордоні з Польщею – близько 3900 вантажівок
Сьогодні, 12:40