Просять присвоїти звання «Герой України» загиблому офіцеру з Волині

Президентазакликають присвоїти звання Герой України (посмертно) волинянину, підполковнику, який загинув 22 вересня 2022 року на Донеччині.Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина офіцераВалерій Матвійчук народився 1 січня 1964 року у селі Овлочин на Волині. Навчався у школі у Володимирі, потім закінчив військово-музичний ліцей, здобув освіту в Аграрному технікумі. Вступив до Самаркандського вищого військового автомобільно-командного училища. Після нього був скерований у військову частину в місті Калинові.Тут і зустрів свою майбутню дружину Надію, згодом і одружився.Валерій Матвійчук прослужив в частині 27 років. Йому неодноразово доводилося приймати участь у міжнародних миротворчих місіях, зокрема у Сьєрра-Леоне та Ліберії.У 2009 році чоловік пішов на пенсію як ветеран військової служби. Але у 2014-му повернувся до лав ЗСУ. Із 2016 року Валерій Матвійччук брав участь в бойових діях АТО.Після того у 2017 році був командиром 67 батальйону ТРО Дрогобича. А 2021-го очолив 202 батальйон ТРО (Самбір) 103 окремої бригади Збройних Сил України. Нагороджений великою кількістю орденів і медалей.«Валерій був хорошим командиром, справжньою військовою людиною, людиною слова і честі. Героїчно загинув під час бойового завдання, повʼязаного з захистом батьківщини 22 вересня 2022 року в Донецькій області», - зазначила Надія Матвійчук.Підтримати петицію можна за цим