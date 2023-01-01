Просять присвоїти звання «Герой України» загиблому офіцеру з Волині
Сьогодні, 14:26
Президента Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України (посмертно) волинянину, підполковнику Валерію Матвійчуку, який загинув 22 вересня 2022 року на Донеччині.
Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина офіцера Надія Матвійчук.
Валерій Матвійчук народився 1 січня 1964 року у селі Овлочин на Волині. Навчався у школі у Володимирі, потім закінчив військово-музичний ліцей, здобув освіту в Аграрному технікумі. Вступив до Самаркандського вищого військового автомобільно-командного училища. Після нього був скерований у військову частину в місті Калинові.
Тут і зустрів свою майбутню дружину Надію, згодом і одружився.
Валерій Матвійчук прослужив в частині 27 років. Йому неодноразово доводилося приймати участь у міжнародних миротворчих місіях, зокрема у Сьєрра-Леоне та Ліберії.
У 2009 році чоловік пішов на пенсію як ветеран військової служби. Але у 2014-му повернувся до лав ЗСУ. Із 2016 року Валерій Матвійччук брав участь в бойових діях АТО.
Після того у 2017 році був командиром 67 батальйону ТРО Дрогобича. А 2021-го очолив 202 батальйон ТРО (Самбір) 103 окремої бригади Збройних Сил України. Нагороджений великою кількістю орденів і медалей.
«Валерій був хорошим командиром, справжньою військовою людиною, людиною слова і честі. Героїчно загинув під час бойового завдання, повʼязаного з захистом батьківщини 22 вересня 2022 року в Донецькій області», - зазначила Надія Матвійчук.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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Відповідну петицію на сайті глави держави зареєструвала дружина офіцера Надія Матвійчук.
Валерій Матвійчук народився 1 січня 1964 року у селі Овлочин на Волині. Навчався у школі у Володимирі, потім закінчив військово-музичний ліцей, здобув освіту в Аграрному технікумі. Вступив до Самаркандського вищого військового автомобільно-командного училища. Після нього був скерований у військову частину в місті Калинові.
Тут і зустрів свою майбутню дружину Надію, згодом і одружився.
Валерій Матвійчук прослужив в частині 27 років. Йому неодноразово доводилося приймати участь у міжнародних миротворчих місіях, зокрема у Сьєрра-Леоне та Ліберії.
У 2009 році чоловік пішов на пенсію як ветеран військової служби. Але у 2014-му повернувся до лав ЗСУ. Із 2016 року Валерій Матвійччук брав участь в бойових діях АТО.
Після того у 2017 році був командиром 67 батальйону ТРО Дрогобича. А 2021-го очолив 202 батальйон ТРО (Самбір) 103 окремої бригади Збройних Сил України. Нагороджений великою кількістю орденів і медалей.
«Валерій був хорошим командиром, справжньою військовою людиною, людиною слова і честі. Героїчно загинув під час бойового завдання, повʼязаного з захистом батьківщини 22 вересня 2022 року в Донецькій області», - зазначила Надія Матвійчук.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
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